Aprovechando las comodidades de su hogar que se acoplan muy bien a las altas temperaturas de este enero, Catherine Fulop compartió un video en las redes donde lució una microbikini deportiva ideal para entrenar.

Con el mate en la mano, su pelo lacio y un cuerpazo de gimnasio, la conductora compartió un video con un audio viral de TikTok bromeando sobre la convivencia familiar de sus hijas y su esposo. Caminando alrededor de la pileta, la venezolana dejó a la vista la microbikini deportivo con un estampado similar al animal print y con los bordes negros.

A diferencia de otras celebridades que causan furor con los trajes de baño triangulares de la temporada, el corpiño de Catherine Fulop es de moldería recta, igualando a un corpiño deportivo de gimnasio, con dos tiras gruesas por encima de los hombros. Y la parte superior, una bombacha colaless, con el mismo estampado que el corpiño, tiene el detalle de un elástico negro a la altura de la cadera.

La microbikini deportiva de Catherine Fulop

Minutos después de haber publicado el video, Fulop fue muy elogiada por su estilo y por su cuerpo. "Que lomo, por favor", fue uno de los comentarios más repetido. "Mi doctor me preguntó si en mi familia sufrimos de problemas mentales. No, no. Aquí todo el mundo lo disfruta", es el audio viral que Catherine Fulop utilizó para mostrar su microbikini.

Catherine Fulop quiere ser abuela y así se lo pidió a Oriana Sabatini y Paulo Dybala

La artista venezolana aprovechó sus redes sociales para tirarles una indirecta a Oriana Sabatini y Paulo Dybala. Un usuario de Twitter compartió una tierna imagen de la cantante argentina y el jugador de la Selección sosteniendo un bebé en brazos. Catherine Fulop cito el tweet y entre un emoji furioso y muchos signos de exclamación escribió: "¡Basta! ¡Ya quiero mis nietos!".

