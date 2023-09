Coti Romero y Alexis Quiroga decidieron ponerle un punto final a su historia de amor que empezó en Gran Hermano 2022 el pasado mes de junio. Casi tres meses después, Pepe Ochoa reveló que el motivo del final de su relación fue por una tercera en discordia.

Recientemente, El Cone desmintió cualquier tipo de rumor de una infidelidad. Sin embargo, su exnovia no le cree nada, ya que en diálogo con Desayuno Americano reveló cómo fue que se enteró de la traición, cuando estaba intentando reconciliarse.

Coti Romero y El Cone Quiroga cuando estuvieron de novios

Cabe recordar que ambos se van a estar cruzando frecuentemente en el Bailando 2023, ya que son participantes y ahora que la noticia de la infidelidad transcendió, seguramente sea mucho más complicado para la expareja verse cara a cara.

Así se enteró Coti Romero de la infidelidad de Alexis Quiroga

El cronista del programa matinal le mencionó a Coti lo triste que se encuentra y ella respondió: ‘’Fue una noche que pensé que iba a ser re divertida. Cuando estaba bajando del auto, me entero de esto’’. Y continuó: ‘’Me sentía mal, pero no quise abandonar esto, porque es lo que me hace bien a mí y luché por estar acá. No voy a permitir que una persona me baje nunca’’, expresó.

Acto seguido, el notero quiso ir un paso más allá e indagó si la correntina se había enterado por las redes sobre la traición del El Cone: ‘’Si. Me enteré por las redes. Él perfectamente sabe cómo son las cosas y por algo me siguió escribiendo, pidiéndome perdón, diciéndome ‘’ese no soy yo, intentémoslo de nuevo’’. Está noche quería que vaya a cenar con él para tener una conversión, pero no. No va a sucerder más’’, manifestó tajante.

Finalmente, Coti Romero tomó una postura decisiva sobre Alexis Quiroga y el vínculo que compartieron: ‘’Yo no le creo absolutamente más nada. Igual no le pienso dar la oportunidad que quiere. Oportunidad la tuvo, cuando yo lo tuve enfrente y le pregunté, ‘’ ¿Estuviste con alguien? ¿le diste un beso a alguien?’’. No fue capaz de decirme absolutamente nada, Yo me merezco alguno mucho mejor y lo digo así, orgullosa’’, detalló.

