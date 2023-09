Coti Romero y Alexis Quiroga le pusieron un punto final a su historia de amor en junio, cada uno siguió adelante con su vida, pero ahora ambos se cruzarán muy seguido, ya que son participantes del Bailando 2023 y Marcelo Tinelli no perdió la oportunidad de ‘’picantear’’ la previa sobre la relación que tuvieron los ex Gran Hermano.

Sin embargo, tanto como Coti y El Cone se hicieron los desentendidos y negaron cualquier tipo de acercamiento, especialmente el cordobés, que dejó en claro que su exnovia es parte del pasado y no tiene entre sus planes una reconciliación, una ilusión de sus fanáticos y que fue declinada inmediatamente por él.

Coti Romero y El Cone

Qué dijo El Cone sobre su vínculo actual con Coti Romero

"Yo hoy no volvería con Coti’’, comenzó diciendo Alexis, en el streaming del Bailando 2023, que se emite simultáneamente con el programa en vivo, para atraer a la audiencia más joven y aumentar el rating.

‘’Si bien está esa ilusión porque no es que yo dije que ya no va más, que estoy en otra y cierro la puerta’’, explicó, en referencia a que ambos se encuentran con nuevos proyectos laborales y continuó: ‘’Estaba enamorado y hoy lo sigo estando, pero creo que es bueno darse el tiempo si las cosas no van", mencionó sincero El Cone.

Luego, añadió: "Si te encontras en una relación donde las cosas no van y uno fuerza las cosas, el día de mañana te terminas cansando, y agotas a la otra persona, la bajás, es lo que yo pienso no digo que sea verdad’’

Finalmente, a pesar de todo Alexis Quiroga dejó en claro que siempre Coti Romero puede contar con él: "La he acompañado siempre, hemos hablado por teléfono, he ido a verla cuando estuvo muy mal... no es que cortamos y me olvidé de ella. Pero bueno", cerró

D.M