Con 2 ingredientes y en 15 minutos: la receta de papas rosti de Maru Botana que resuelve cualquier almuerzo

Si pensabas que cocinar sabroso y rápido era imposible, Maru Botana te demuestra lo contrario. La reconocida cocinera compartió en sus redes sociales su receta de papas rosti, una combinación perfecta entre sencillez y sabor. Con tan solo dos ingredientes y un toque de creatividad, este plato se convierte en infalible en el menú familiar.

Maru Botana

Lo mejor de esta receta es que deja un espacio libre para experimentar con diferentes sabores o combinaciones. Podés acompañarlo con huevo, ensalada, carne o simplemente disfrutarlo solo, como propone Maru: “A veces menos es más”, dice, dando una clase maestra de cómo, con lo que tenemos olvidado en la heladera, podemos hacer un plato exquisito.

Lo que necesitás para replicar la receta de Maru Botana

Para replicar las papas rosti de Maru Botana no necesitas muchos ingredientes. La papa rallada se convierte en el protagonista, el queso rallado y un toque de sal potencian su sabor y un chorrito de aceite de oliva se unen para conseguir un plato casi perfecto.

2 papas grandes

Queso rallado (opcional)

Aceite de oliva

Maru Botana

Paso a paso de la receta de papas rosti de Maru Botana

Maru Botana enseñó lo fácil que es hacer las papas rostii en cinco pasos. Al tener la mezcla lista, solo necesitás tener paciencia y esperar que se dore de ambos lados y degustar de un plato 5 estrellas en la comodidad de tu casa. Entre risas la cocinera aseguró que lo vas a querer repetir con frecuencia.

Paso 1: pelá y rallá las papas

Paso 2: mezclá con la sal y el queso rallado (si gustás)

Paso 3: calentá un chorrito de aceite de oliva en el sartén

Paso 4: colocá la mezcla en el sartén

Paso 5: cociná a fuego lento dándole vuelta hasta que esté dorada por ambos lados

“¿Las probaste alguna vez? Contame con qué lo acompañarías” preguntó Maru Botana a sus seguidores en redes sociales. En tan solo 40 segundos la legendaria pastelera te enseñó a resolver un almuerzo, salvando así de esos días que no sabés qué cocinar. Este plato rápido, sencillo y sabroso se convertirá en el favorito de tu familia.