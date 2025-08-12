Maru Botana reveló su mejor receta de tarta de manzanas: rica y fácil de hacer

Maru Botana volvió a conquistar a sus seguidores con una delicia que combina lo clásico con un toque personal: su tarta de manzanas casera, ideal para compartir en familia o sorprender en una merienda. La chef reveló su mejor receta para disfrutar con amigos y familia, rica, con pocos pasos y fácil de hacer.

Paso a paso: cómo hacer la Tarta de Manzana de Maru Botana

Maru Botana volvió a compartir una de sus recetas más queridas, esta vez con una propuesta dulce que combina sabor casero y practicidad. Se trata de su tarta de manzanas, una preparación que, según la cocinera, “no falla nunca” y que puede convertirse en el postre ideal para cualquier momento del día.

Maru Botana

Para comenzar, la chef prepara una masa quebrada con harina 0000, manteca fría, azúcar, huevos y ralladura de limón. La clave está en trabajar la manteca “con pellizcos y rallarla si está muy fría”, luego ir colocando los ingredientes húmedos sin amasar demasiado. “Siempre hay que integrar con la punta de los dedos”, recomendó a sus seguidores.

Una vez lista, empezar a colocarla en el molde que se quiera usar, apretando bien para que quede bien compactada. “Colocar en los bordes papel aluminio para que no se desarmen, porque es una masa delicada y se rompe con facilidad”, continuó Maru Botana. Cuando este paso esté listo, hay que ponerla en un horno fuerte por algunos minutos.

Maru Botana

Mientras tanto, pela y corta las manzanas enteras para que queden en láminas finas. En una sartén, las saltea con un poco de manteca, azúcar y canela, hasta que estén apenas tiernas. “No hay que cocinarlas de más, porque después van al horno”, reveló. Por su parte, le explicó a sus seguidores por qué es de sus favoritas: “Es una receta que me encanta porque tiene ese sabor de casa, de domingo, de cocina con los chicos”.

Una vez que la masa está precocida, se coloca la crema pastelera, preparada con leche, yemas, azúcar y almidón de maíz. Se cocina a fuego medio hasta que espese, siempre revolviendo para evitar grumos. Una vez lista, se deja enfriar antes de volcarla. El resultado es una base cremosa, suave y ligeramente perfumada, que equilibra perfectamente la acidez de las manzanas.

Posteriormente, sobre la crema, se colocan las manzanas ya cortadas, con una capa superior de azúcar impalpable, previamente tamizada. De allí se la puede llevar a terminar de cocinar en un horno precalentado a 180 grados, durante 25 a 30 minutos, hasta que la masa esté dorada y las manzanas tiernas; se puede servir tibia o fría.

Todos los ingredientes de la receta de Tarta de Manzana: fácil y rica

Para la masa:

400 g de harina 0000

Nueces pecán molidas

Harina de avena

Manteca

Azúcar

2 yemas de huevo

Sal

Para la crema pastelera:

500 ml de leche

4 yemas

100 g de azúcar

40 g de almidón de maíz

Esencia de vainilla (opcional)

Para la cobertura:

2 manzanas verdes

Azúcar impalpable, cantidad necesaria

Maru Botana

Maru Botana reveló su mejor receta de tarta de manzanas: rica y fácil de hacer, y lo hizo con la naturalidad que la caracteriza, pensada para compartir en familia y con amigos. La combinación de crema pastelera, manzanas frescas y una masa crocante refleja su estilo propio. Una propuesta que suma sabor sin complicaciones, ideal para quienes buscan opciones simples y con pocos pasos.

VDV