Maru Botana enseña sus 3 mejores postres para el Día del niño 2025: fáciles e ideales para hacer en familia

El Día del Niño es una fecha muy especial que reúne a familias e invita a pasar un cálido momento para celebrar la niñez. Para disfrutar de una merienda dulce y deliciosa, Maru Botana explica el paso a paso de sus tres mejores postres que, además de ser exquisitos, se preparan en pocos minutos y son ideales para hacer en familia.

Se trata de tres diferentes opciones de tortas: pionono y dulce de leche, bombón y havannet. "Se viene el Día de la Niñez. Hoy la cocina se llenó de risas, manos con dulce de leche y mucha magia", comenzó la pastelera en su posteo de Instagram. Junto a dos niñas en la intimidad de su cocina, agregó que cocinar en compañía "es crear recuerdos dulces para siempre".

Receta de torta de pionono y dulce de leche de Maru Botana

La receta de torta de pionono y dulce de leche de Maru Botana necesita pocos ingredientes, aunque eso sí consta de mucha imaginación para que quede original y llena de sabor. A continuación, te contamos qué se necesita y cómo se prepara de forma fácil y rápida.

Ingredientes:

Pionono de vainilla

Dulce de leche

Crema

Frutillas

Chocolate para baño de repostería

Paso a paso del pionono de dulce de leche

Paso 1: colocar una base de pionono sobre una bandeja y colocar dulce de leche

Paso 2: agregar crema batida y frutillas cortadas en rodajas

Paso 3: tapar con otra base de pionono, creando así la primera capa.

Paso 4: repetir los pasos anteriores hasta formar una torre.

Paso 5: bañar con chocolate derretido y decorar a gusto con confites, golosinas o pequeños trozos de chocolate.

Receta de torta bombón de Maru Botana

Para quienes buscan una receta más elaborada y digna de estar en una pastelería, Maru Botana enseña el paso a paso de la torta bombón, que se destaca por tener nueces, chocolate, crema y dulce de leche.



Ingredientes:

7 claras

7 yemas

200 gramos de azúcar

200 gramos de nueces molidas

200 gramos de chocolate derretido (con un chorrito de café, para levantar el sabor)

300 gramos de crema batida sin azúcar

Dulce de leche, cantidad generosa

Chocolate cobertura para bañar

Paso a paso de la torta bombón de Maru Botana

Paso 1: batir las claras a punto nieve y, después de unos minutos, agregar el azúcar.

Paso 2: agregar las yemas y las nueces molidas.

Paso 3: sumar el chocolate previamente derretido (con un toque de café) y seguí batiendo hasta integrar bien todo.

Paso 4: volcar la mezcla a un molde desmontable con papel manteca.

Paso 5: llevar a un horno medio (180°) por 30 a 35 minutos, hasta que esté firme pero húmeda.

Paso 6: retirar y una vez que se enfríe, cubrir con crema batida, dulce de leche y chocolate cobertura.

Paso 7: Llevar a la heladera, retirar y terminar de decorar con rulitos de chocolate blanco o frutos secos.

Receta de torta Havannet de Maru Botana

La torta Havannet ya se volvió un clásico en las reuniones familiares o festejos de cumpleaños porque es una alternativa práctica de hacer y perfecta para los amantes de la combinación: dulce de leche y chocolate. La receta de Maru Botana es imperdible, por eso a continuación te contamos qué lleva y cómo se prepara.

Ingredientes:

Para la masa

300 gramos de harina

200 gramos de manteca

100 gramos de azúcar

1/2 cucharadita de sal

Para el relleno

600 gramos de dulce de leche

400 gramos de chocolate semi amargo

Paso a paso de la torta Havannet

Paso 1: mezclar todos los ingredientes secos en un bowl y con las manos limpias unir bien todo.

Paso 2: estirar la masa sobre un molde enmantecado y enharinado, y llevar a un horno hasta que esté a penas dorada la base.

Paso 3: agregar mucha cantidad de dulce de leche y volcar por encima chocolate semi amargo derretido.

"¡Diviértanse, hagan cosas ricas y celebren la niñez! Los quiero", escribió la empresaria en su publicación de Instagram. De esta manera, Maru Botana enseñó sus 3 mejores postres para el Día del niño 2025 que se caracterizan por ser fáciles e ideales para hacer en familia.