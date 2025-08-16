Maru Botana enseña sus 3 mejores postres para el Día del niño 2025: fáciles e ideales para hacer en familia

El Día del Niño es una fecha muy especial que reúne a familias e invita a pasar un cálido momento para celebrar la niñez. Para disfrutar de una merienda dulce y deliciosa, Maru Botana explica el paso a paso de sus tres mejores postres que, además de ser exquisitos, se preparan en pocos minutos y son ideales para hacer en familia.
Se trata de tres diferentes opciones de tortas: pionono y dulce de leche, bombón y havannet. "Se viene el Día de la Niñez. Hoy la cocina se llenó de risas, manos con dulce de leche y mucha magia", comenzó la pastelera en su posteo de Instagram. Junto a dos niñas en la intimidad de su cocina, agregó que cocinar en compañía "es crear recuerdos dulces para siempre".
Receta de torta de pionono y dulce de leche de Maru Botana
La receta de torta de pionono y dulce de leche de Maru Botana necesita pocos ingredientes, aunque eso sí consta de mucha imaginación para que quede original y llena de sabor. A continuación, te contamos qué se necesita y cómo se prepara de forma fácil y rápida.
Ingredientes:
- Pionono de vainilla
- Dulce de leche
- Crema
- Frutillas
- Chocolate para baño de repostería
Paso a paso del pionono de dulce de leche
Paso 1: colocar una base de pionono sobre una bandeja y colocar dulce de leche
Paso 2: agregar crema batida y frutillas cortadas en rodajas
Paso 3: tapar con otra base de pionono, creando así la primera capa.
Paso 4: repetir los pasos anteriores hasta formar una torre.
Paso 5: bañar con chocolate derretido y decorar a gusto con confites, golosinas o pequeños trozos de chocolate.
Receta de torta bombón de Maru Botana
Para quienes buscan una receta más elaborada y digna de estar en una pastelería, Maru Botana enseña el paso a paso de la torta bombón, que se destaca por tener nueces, chocolate, crema y dulce de leche.
Ingredientes:
- 7 claras
- 7 yemas
- 200 gramos de azúcar
- 200 gramos de nueces molidas
- 200 gramos de chocolate derretido (con un chorrito de café, para levantar el sabor)
- 300 gramos de crema batida sin azúcar
- Dulce de leche, cantidad generosa
- Chocolate cobertura para bañar
Paso a paso de la torta bombón de Maru Botana
Paso 1: batir las claras a punto nieve y, después de unos minutos, agregar el azúcar.
Paso 2: agregar las yemas y las nueces molidas.
Paso 3: sumar el chocolate previamente derretido (con un toque de café) y seguí batiendo hasta integrar bien todo.
Paso 4: volcar la mezcla a un molde desmontable con papel manteca.
Paso 5: llevar a un horno medio (180°) por 30 a 35 minutos, hasta que esté firme pero húmeda.
Paso 6: retirar y una vez que se enfríe, cubrir con crema batida, dulce de leche y chocolate cobertura.
Paso 7: Llevar a la heladera, retirar y terminar de decorar con rulitos de chocolate blanco o frutos secos.
Receta de torta Havannet de Maru Botana
La torta Havannet ya se volvió un clásico en las reuniones familiares o festejos de cumpleaños porque es una alternativa práctica de hacer y perfecta para los amantes de la combinación: dulce de leche y chocolate. La receta de Maru Botana es imperdible, por eso a continuación te contamos qué lleva y cómo se prepara.
Ingredientes:
Para la masa
- 300 gramos de harina
- 200 gramos de manteca
- 100 gramos de azúcar
- 1/2 cucharadita de sal
Para el relleno
- 600 gramos de dulce de leche
- 400 gramos de chocolate semi amargo
Paso a paso de la torta Havannet
Paso 1: mezclar todos los ingredientes secos en un bowl y con las manos limpias unir bien todo.
Paso 2: estirar la masa sobre un molde enmantecado y enharinado, y llevar a un horno hasta que esté a penas dorada la base.
Paso 3: agregar mucha cantidad de dulce de leche y volcar por encima chocolate semi amargo derretido.
"¡Diviértanse, hagan cosas ricas y celebren la niñez! Los quiero", escribió la empresaria en su publicación de Instagram. De esta manera, Maru Botana enseñó sus 3 mejores postres para el Día del niño 2025 que se caracterizan por ser fáciles e ideales para hacer en familia.