Maru Botana enseña su receta preferida de alfajores de maicena: para toda la familia y con mucho dulce de leche

Una vez más, Maru Botana deslumbró a sus seguidores de las redes sociales con una receta dulce, práctica y repleta de sabor: alfajores de maicena. "Un clásico que tenés que animarte a hacer", escribió en su posteo y cosechó una lluvia de "likes". Esta preparación es clásica de la repostería argentina y la infaltable en muchas meriendas y reuniones familiares.

Los alfajores de maicena se caracterizan por su textura suave y delicada, y por estar repletos de dulce de leche espolvoreado con coco rallado, que le brinda ese toque único e irresistible. "Tiernos, suaves, con mucho dulce de leche y el toque justo de coco. Bien rico y argentino", agregó Maru Botana junto al reel que la mostraba preparando esta receta.

Ingredientes para hacer los alfajores de maicena de Maru Botana

La receta de alfajores de maicena de Maru Botana combina la dulzura cremosa del dulce de leche, la suavidad de la masa y el contraste aromático del coco. Además, la conductora explica de forma fácil para que puedan hacerse desde la comodidad del hogar en casa y en pocos minutos. Para esto, primero es necesario saber qué ingredientes llevará la mezcla. A continuación, te contamos cuáles son:

250 gramos de manteca pomada

150 gramos de azúcar

5 yemas

5 cucharadas de esencia de vainilla

Ralladura de 1 limón

500 gramos de maicena

½ cucharadita bicarbonato de sodio

2 cucharaditas polvo de hornear

c/n dulce de leche

c/n coco rallado

Maru Botana

Paso a paso de la receta de alfajores de maicena de Maru Botana

"Son un camino directo a la felicidad", expresó Maru Botana en el video que compartió en su cuenta de Instagram, en el que muestra el paso a paso de la receta de alfajores de maicena. Fiel a su estilo, la empresaria volvió a tentar a los usuarios con su versión favorita de este clásico argentino.

Paso 1: hacer una corona con la maicena sobre una mesada limpia.

Paso 2: en el centro, colocar manteca, azúcar, ralladura, esencia de vainilla, polvo de hornear, bicarbonato y yemas.

Paso 3: integrar desde el centro hacia afuera con la punta de los dedos hasta formar una masa suave.

Paso 4: estirar y cortar los discos que serán las tapas de los alfajores.

Paso 5: llevar a un horno a 170° grados hasta que apenas tomen color. Retirar, rellenar con mucho dulce de leche y pasarlos por el coco rallado.



"Hacelos y contame cómo te salen", concluyó Maru Botana en su publicación que reunió cientos de mensajes con agradecimientos por brindar nuevamente una receta sencilla, rica e ideal para la tarde. De esta manera, la empresaria enseñó su receta preferida de alfajores de maicena, que es para toda la familia y lleva mucho dulce de leche.