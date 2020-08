Con sospechas de COVID, Pepe Cibrián renunció al "Cantando 2020"

En el día de ayer sorprendió la ausencia de Pepe Cibrián en el jurado del "Cantando 2020", pero previamente él había anunciado las razones en su cuenta oficial de Twitter. Es por esto, que la producción del programa decidió convocar a Oscar Mediavilla para que ocupe la silla vacía del dramaturgo. Pero hace escasos minutos se conoció que Cibrían renunció al certamen y lo anunció por la red social del pajarito.

"Lamentablemente una de las personas que trabaja en casa a cargo de mi tía Carmen de 90 años comenzó a sentir síntomas de COVID-19. Se sometió a un hisopado que en el día de ayer se confirmó como positivo. Por eso toda la familia deberá mantener estricta cuarentena hasta cumplir los días de aislamiento correspondiente. Esto me impide cumplir mi rol de jurado en el Cantando 2020 pero si con mi responsabilidad civil como ciudadano. Agradezco el cariño de todos. Disfrute mucho mi paso por el Cantando. Decidí retirarme agradeciendo el afecto de la producción que se ha comportado increíble conmigo. Ahora priorizaré no nuestra salud quedándome en casa. CUIDÁNDOME Y CUIDÁNDOLOS", reza el comunicado del hijo de Ana Maria Campoy.

Ayer por la noche, con tristeza, había anunciado su licencia: “Hoy y mañana (por el martes y miércoles) me van a reemplazar porque tengo problemas familiares. Yo tengo una tía de 90 años -hermana de mi mamá- que no está nada bien y que tiene de todo”, comenzó explicando Cibrián .

“Yo tampoco estoy bien… No sé si es por la depresión o la tristeza que me genera esto. Por eso le pedí a la producción no ir”, aseguró Pepito. Sin embargo ante la pregunta si se veía afuera de su rol de jurado, expresó: “Lo que ellos decidan hacer conmigo ya no es mi problema. Puede ser, pero no lo sé. Nunca me han dicho ‘usted no sigue’, aseguró.