Confirmado: Ulises Bueno se alejará de los escenarios sin fecha de retorno

Ulises Bueno está pasando un mal momento de salud y desde su entorno pusieron a sus seguidores al tanto de la situación con un comunicado que se dio a conocer a través de las redes oficiales del artista. "Él se encuentra cursando una bronconeumopatía aguda con síndrome febril, disnea con baja saturación de oxígeno, por lo que requiere de oxígeno domiciliario", informaron.

Sin embargo, en las últimas horas, desde su Instagram oficial, confirmaron que Ulises Bueno no volverá a los escenarios hasta nuevo aviso. La noticia golpeó al ambiente cuartetero, aunque todos están de acuerdo con que cuidar su salud es lo más importante.

Ulises Bueno.

"Luego de 23 años en la música, les informamos que Ulises Bueno se alejará de los escenarios sin fecha de retorno para priorizar su salud", expresó el comunicado que rompió el corazón de los fanáticos que le brindaron su apoyo incondicional al cantante.

"Las fechas pactadas y ya programadas se cumplirán como fueron acordadas. Siendo su última presentación el 13 de mayo en Córcoba capital. Desde ya les llevamos tranquilidad a todos y los esperamos el sábado en la última Plaza de la Música", cerraron desde las redes de Ulises.

El comunicado sobre la salud de Ulises Bueno.

La palabra del manager de Ulises Bueno

"No está mejorando. Sigue con fiebre y con muchísima tos que es lo que lo mantiene complicado. No sabemos cuándo podrá volver porque esta en una situación grave, no está oxigenando bien porque tiene mucha tos y la fiebre no está bajando", confirmó Chicho Capozucca, manager de Ulises Bueno, en diálogo con "Telenoche".

"Lo importante es que él esté bien y que no traiga ninguna repercusión. Estos temas son complicados y no sabemos cuándo puede volver a cantar por que no es algo sencillo lo que tiene", cerró Chicho.