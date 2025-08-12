Los mejores looks de Lali Espósito en La Voz Argentina

Lali Espósito brilla como jurado de "La Voz Argentina" por tercer año consecutivo. La cantante, que se encuentra acompañada de grandes artistas como Soledad Pastorutti, los Miranda! y Luck Ra, no solo se luce por su personalidad histriónica, sino también por los looks elegidos para cada etapa del reality musical.
Personalidad, aires rockeros y tendencias: así son los looks de Lali Espósito en "La Voz Argentina"
Para esta nueva temporada de "La Voz Argentina", Lali Espósito escogió atuendos que vayan con su nueva estética: más rockera y fashionista, pero con toques glamorosos que siguen la línea de su música pop. En la primera etapa del certamen, es decir "las audiciones a ciegas", la artista deslumbró con un look lleno de brillo y personalidad.
El mismo se encontraba compuesto por un pantalón de jean wide leg, que es la prenda tendencia de este 2025, en tonalidad oscura y bordado con lentejuelas doradas, que aportaba un efecto luminoso. Lo combinó una remera blanca estampada y un saco, tipo túnica sin mangas, ajustado al cuerpo y con transparencias, sumándole así un toque rockero y original a su conjunto.
Para completar su look, Lali llevó el cabello suelto con ondas suaves y raya al medio, y un maquillaje que destacaba la mirada con delineado negro y labios en tono nude.
Para las "batallas", Lali Espósito apostó por un look de fuerte impronta rockera y con el color negro como protagonista. En las imágenes que compartió en su cuenta de Instagram, la cantante lució un top negro ajustado decorado con cadenas plateadas y dijes llamativos, entre ellos cruces y símbolos, y un pantalón negro de cuero de tiro alto, acompañado por un cinturón con hebillas metálicas que reforzaron la estética rocker chic.
Sin dudas, la elección de prendas ceñidas y la mezcla de texturas sumó fuerza y carácter a su estilismo. La actriz llevó su cabello suelto y lacio, y un maquillaje natural, que vuelve a hacer hincapié en su mirada pero que no le quita el foco a sus prendas. En esta ocasión, Lali volvió a usar un outfit jugado y con una fuerte identidad escénica.
En los "Knockouts", la actriz impactó con un look de alto impacto visual, digno de una diva pop, que incluyó un mini vestido con transparencias y líneas blancas que dejó ver su corpiño de encaje, en el mismo color, y sus panties tiro alto. Este diseño se destaca por sus mangas largas rematadas con puños de plumas blancas, las cuales aportan textura y dramatismo, y fue combinado con medias finas blancas.
El toque más llamativo fue el accesorio que eligió Lali Espósito, que a muchos televidentes les recordó el que usaron Susana Giménez y Betiana Blum en la película "Esa maldita costilla". Se trata de un sombrero cubierto de plumas blancas, un accesorio XXL que enmarcó su rostro y elevó su outfit a un estilo teatral y glamoroso.
A diferencia de las dos anteriores etapas, su beauty look acompañó la potencia de su vestuario: cabello suelto y lacio con raya al medio, y un makeup potente con delineado cat eye bien definido y labios en color vino.
Este último look se asemejó al de que llevó en 2023 por tener piezas llamativas y por ser perfectas para un show televisivo. Hablamos del vestido rosa con corte asimétrico y apliques, diseñado por Jorge Rey, que tenía un gran mono fucsia. Este look se destacó por ser glamoroso y por seguir la tendencia "Barbiecore", características que lo hicieron inolvidable hasta el día de hoy. Algo que, probablemente, ocurra con su atuendo blanco, sexy y con transparencias.
De esta manera, los mejores looks de Lali Espósito en La Voz Argentina son, sin dudas, aquellos que reflejan su esencia auténtica: una combinación perfecta de glamour, sensualidad y aires rockeros que la hacen sobresalir en cada aparición.