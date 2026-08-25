Confirmaron los contratos y las empresas que terminaron con la relación de Tini Stoessel y su papá

Tini Stoessel atraviesa una etapa marcada por la revisión de contratos y sociedades vinculadas a su carrera artística. En ese proceso aparece Alejandro Stoessel, su papá, como figura central dentro de las estructuras que administraban los aspectos económicos. La auditoría iniciada por la cantante abrió un nuevo escenario en el vínculo familiar y puso bajo análisis la manera en que se gestionaban los ingresos generados por su trayectoria.

Se conocieron detalles de la auditoría de Tini Stoessel a su papá, Alejandro Stoessel

La relación entre Tini Stoessel y su papá, Alejandro Stoessel, atraviesa un momento complejo tras la confirmación de los contratos y sociedades que dieron origen a un conflicto familiar. Según trascendió, la cantante ordenó hace tres meses una auditoría sobre el manejo de su patrimonio y su carrera artística, motivada por sospechas en torno a la administración de sus ingresos. El procedimiento puso bajo revisión las sociedades vinculadas a su actividad, en las que su padre figura como titular o socio principal.

Alejandro y Tini Stoessel

En las últimas horas, Marina Calabró explicó en Primicias Ya (A24) que en esas sociedades la artista no aparece contratada, lo que generó dudas sobre la transparencia del esquema. Según relató la conductora, la artista inició este proceso “por algunas sospechas y algunas cosas que no le cierran del manejo de su patrimonio y de su carrera” la cantante decidió iniciar el procedimiento. La investigación reveló que en esas sociedades Tini “no figura siquiera como una contratada”, lo que abrió interrogantes sobre la transparencia del esquema.

La revisión permitió detectar que recién en junio de este año, y gracias a la intervención de sus abogados, Tini Stoessel accedió a la única cuenta bancaria de su titularidad exclusiva. Este hallazgo fue definido por la conductora como “una traición a la confianza”, al remarcar que la artista había firmado contratos confiando en que su padre, Alejandro Stoessel, velaba por sus intereses. Luis Ventura agregó que la cifra en disputa rondaría los 70 millones.

Tini Stoessel

El trasfondo económico se cruzó con los preparativos de la boda de la actriz con Rodrigo De Paul, prevista para diciembre en Exaltación de la Cruz. Marcela Tauro contó que el productor le sugirió a su hija realizar una división de bienes antes del casamiento, propuesta que ella rechazó. Esa discusión habría derivado en la decisión de sumar un administrador externo para el control de sus cuentas, lo que intensificó la interna familiar y marcó un nuevo capítulo en la relación.

Los contratos y el trasfondo del conflicto entre Tini y Alejandro Stoessel

Durante el programa, Mariana Calabró reveló que la auditoría expuso que las sociedades vinculadas a la carrera de Tini Stoessel estaban registradas con Alejandro Stoessel como titular, mientras que ella quedaba fuera de la estructura formal. Este esquema, que en su momento se presentó como un resguardo, terminó siendo cuestionado por los abogados de la artista. La falta de participación directa en las empresas fue interpretada como un factor clave en la distancia que hoy existe entre ambos.

Por su parte, la conductora insistió en que el problema radica en la ausencia de documentación que respalde la cesión de derechos de imagen. “Ella firmó todo y permitió incluso sin firmar, confiando en que su padre velaba por sus intereses y su patrimonio”, explicó, subrayando que la confianza depositada en su padre se convirtió en el eje de la disputa. La investigación busca ahora ordenar los contratos y garantizar que los beneficios de la carrera de la cantante estén bajo su control.

El conflicto se desarrolla en paralelo a la intensa agenda internacional de Tini Stoessel, quien continúa con su gira FUTTTURA. Mientras tanto, sus abogados trabajan en la revisión de cuentas y contratos, con el objetivo de establecer un esquema transparente y evitar futuros inconvenientes en la gestión de su patrimonio. La confirmación de los contratos y las empresas vinculadas a Alejandro Stoessel marca un punto de inflexión en la relación con su hija.

Alejandro y Tini Stoessel

Tini Stoessel avanza en un proceso de revisión que puso bajo la lupa contratos y sociedades vinculadas a su carrera artística. En ese esquema aparece Alejandro Stoessel, su papá, como figura principal en la administración de los aspectos económicos. La auditoría iniciada por la cantante permitió detectar irregularidades en la documentación y abrió un nuevo capítulo en la relación profesional y familiar.

VDV