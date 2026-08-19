En blanco roto y muy romántico: así sería el vestido de Tini Stoessel diseñado por Ludovic de Saint-Sernin

Tini Stoessel se encuentra pendiente de todos los detalles de su casamiento con Rodrigo de Paul. Tal como contó en sus redes sociales, el diseñador elegido es Ludovic de Saint-Sernin y la confección de su vestido de novia ya se encuentra bastante avanzada.

Corset, sensualidad y romanticismo: el vestido de novia que haría Verónica de la Canal para Tini Stoessel

Tini Stoessel ya comenzó a definir uno de los detalles más esperados de su casamiento con Rodrigo de Paul: el vestido de novia. La cantante viajó a París para probarse el diseño que llevará en la boda y, según trascendió, la prenda ya se encuentra muy avanzada en su confección. El encargado de crear el esperado look será el diseñador francés Ludovic de Saint-Sernin, mientras que Verónica de la Canal realizará otras piezas especiales para la celebración.

En diálogo con Puro Show (eltrece), Verónica de la Canal se refirió a la elección del vestido y reveló cuál sería su apuesta para una novia como la artista. “Le hubiese hecho algo que marque la silueta, un corset, tal vez interno o a la vista, y una línea que llegue hasta la primera cadera, con un toque sensual pero también romántico. Ella es muy romántica, sobre todo para una ocasión así”, explicó la modista.

Tini Stoessel

La propuesta combina dos características que suelen aparecer en el estilo de Tini Stoessel: una silueta femenina y sensual, pero con detalles delicados y románticos. El corset podría convertirse así en uno de los recursos centrales del diseño, mientras que la línea marcada hasta la primera cadera aportaría una estructura elegante y estilizada.

En cuanto al color, Verónica De la Canal también se inclinó por una alternativa alejada del blanco clásico. “Prefiero más un off-white, un blanco roto, la gama de los nude. Yo hubiese ido por ahí, y creo que Tini también va a elegir un blanco roto, por lo que conozco de su estilo y del diseñador”, aseguró.

Tini Stoessel

Así, Verónica de la Canal explicó que esta tonalidad en tendencia aparece como una de las posibilidades para el vestido de la artista. Un color más cálido y sofisticado que puede acompañar a la perfección una propuesta de líneas limpias, corset y detalles románticos.

A partir de sus declaraciones en el ciclo de espectáculos, es posible imaginar cómo podría ser el diseño elegido por Tini Stoessel: un diseño muy romántico en blanco roto. De esta manera, la diseñadora contó qué propuesta hubiese creado especialmente para ella y qué detalles podrían coincidir con la estética que finalmente tendrá el vestido.

Quién es Ludovic de Saint-Sernin, el diseñador elegido por Tini Stoessel para su vestido de novia

El encargado de crear el vestido principal es Ludovic de Saint-Sernin, diseñador francés nacido en Bruselas, que pasó por la reconocida casa Balmain antes de desarrollar su propia marca en Europa. Su estética se caracteriza por una mirada contemporánea, sensual y creativa, con diseños que juegan con la silueta y combinan delicadeza con una impronta audaz. Una identidad que parece encajar con la búsqueda de Tini Stoessel para una ocasión tan especial.

Kim Kardashian junto al diseñador Ludovic de Saint-Sernin

La estrella pop viajó especialmente a París para probarse el vestido y, según mostró en su red social de Instagram, se llevó una sorpresa al encontrarse con una prenda mucho más avanzada de lo que esperaba. Cabe destacar que Ludovic Saint-Sernin cuenta con experiencia vistiendo a grandes figuras internacionales, entre ellas integrantes del clan Kardashian y Georgina Rodríguez, para quien creó el look que llevó en la Met Gala. Su elección para el casamiento de Tini Stoessel suma así una cuota de alta moda internacional a uno de los vestidos más esperados del año.