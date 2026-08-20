Molduras, terciopelo y lujo parisino: así es la habitación donde Tini Stoessel se hospedó para buscar su vestido de novia

Tini Stoessel confirmó que se casará con Rodrigo De Paul y viajó a París para preparar los detalles y buscar su vestido de novia. La cantante compartió en su cuenta de Instagram imágenes de su estadía en el hotel donde se hospedó y maravilló a sus seguidores con la increíble habitación en donde se alojó: Molduras, terciopelo y lujo parisino.

Así es la increíble suite que alquiló Tini Stoessel en París

Tini Stoessel documentó en sus redes sociales cada paso de su estadía en París. La futura esposa de Rodrigo de Paul reveló a sus fanáticos haciendo skincare con una amiga en el baño, recostada en la cama XL, desayunando opciones gourmet, acompañada de su perra Fiffi y la primera prueba del vestido de novia. Sin embargo lo que capturó la atención de los seguidores fue la habitación que contrató para organizar las previas de su casamiento.

Tini Stoessel//Instagram

La cantante se hospedó en el hotel Athénée, situado en la prestigiosa avenida Montaigne, reconocido como el epicentro de la alta costura parisina. Con vistas privilegiadas a la ciudad, cercanía a lugares icónicos como los Campos Elíseos y la Torre Eiffel y un servicio gastronómico de categoría superior. De esa manera, el alojamiento ofrece una experiencia que combina lujo, confort y exclusividad.

De acuerdo a Abril, una experta en hotelería que dio detalles en su cuenta de TikTok, Tini ocupó la suite "Haute Costure" (Alta Costura), una habitación que combina la elegancia clásica con detalles modernos. Con sus 130 metros cuadrados, la estancia ofrece una vista incomparable a la Torre Eiffel, uno de los símbolos más reconocibles de París. La decoración interior refleja un estilo refinado, donde predominan los tonos neutros y detalles en fucsia y negro que aportan un toque vibrante. El mobiliario, cuidadosamente seleccionado, incluye sillas de terciopelo con trabajo artístico y un sofá tapizado con el mismo material en tono neutro adornado con almohadones rosa intenso que combina con las lámparas de mesa y taburetes situados cerca de la chimenea. Una mesa ratona de vidrio y madera en el centro con diseño clásico sostiene un elegante ramo de flores.

La habitación de Tini Stoessel en París//Instagram

Las ventanas, que se extienden de suelo a techo, permiten una entrada abundante de luz natural, enmarcada por cortinas pesadas con capas en tonos grises y acentos rojos. Además, una chimenea de mármol, decorada con grandes velas blancas, añade un toque de calidez, mientras que el suelo está cubierto por una alfombra tradicional de motivos orientales rojizos y naranjas que unifica los elementos del mobiliario, creando un ambiente de lujo parisino equilibrado entre lo formal y lo acogedor.

Por otro lado, la habitación donde se alojó Tini Stoessel tiene una imponente lampara araña de cristal con elementos en negro. La atención a cada detalle, desde las molduras decorativas en el techo hasta los espejos de gran formato y las superficies de cristal y madera, refleja un diseño que combina lo clásico con toques contemporáneos, creando un ambiente de elegancia propia de París.

La habitación de Tini Stoessel en París//Instagram

Cuánto costó la habitación que disfrutó Tini Stoessel en París

No solo el interior de la suite refleja el lujo, sino también las experiencias que Tini Stoessel pudo disfrutar en las instalaciones de este hotel cinco estrellas que cuenta con cinco restaurantes y bares internos. Además, el lugar ofrece room service todo el día y cocina de alta gama. Además, el hotel es pet friendly por lo cual, la artista podía estar en la habitación con su galga Fifi, quien también tenía servicio todo el día y recibía atenciones propias para mascotas.

La habitación de Tini Stoessel en París//Instagram

De acuerdo a los datos del hotel, la habitación donde se hospedó la intérprete de “Dos amantes” y “La tripleT” tiene un valor de 12.886 euros por noche (22.528.078 pesos argentinos) y el servicios Pet Friendly que permite hasta dos perros por suite, tiene un costo de 40 euros adicionales por cada can, es decir 69.930,40 pesos argentinos.

Entre molduras delicadas, terciopelo, mobiliario romántico y vistas emblemáticas, Tini Stoessel vivió un capítulo lleno de glamour y expectativas, probándose su vestido de novia y preparándose para uno de los días más importantes de su vida su tan esperado casamiento con Rodrigo De Paul