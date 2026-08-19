Alejandro Stoessel recibió una buena noticia antes del casamiento de Tini y Rodrigo de Paul: "Tiene que cuidarse"

Alejandro Stoessel continúa internado en el Sanatorio de la Trinidad de San Isidro luego de haber presentado un fuerte dolor en el pecho. El productor había pasado el fin de semana en Cariló y, tras regresar, comenzó a sentirse mal, por lo que decidió acercarse a la guardia.

Alejandro y Tini Stoessel

Cómo sigue la salud de Alejandro Stoessel

Ahora, Yanina Latorre llevó tranquilidad sobre su estado de salud y adelantó que recibiría el alta médica este jueves 20 de agosto. La periodista dio detalles sobre la evolución del papá de Tini Stoessel durante la emisión de SQP (América TV) y explicó que, si bien los estudios arrojaron algunas alteraciones, no se trataría de un cuadro de gravedad.

“Le encontraron que los análisis no le dieron del todo bien, tiene un par de arterias no tapadas, pero casi, y tiene una arteria ensanchada, pero crónicamente, que ya lo trae hace mucho”, contó la expanelista de LAM (América TV). En ese sentido, explicó que no le colocaron un stent ni debió ser sometido a una intervención quirúrgica y que la indicación médica es que se cuide.

Alejandro Stoessel - Rodrigo De Paul y Tini Stoessel

Según relató Yanina Latorre, Alejandro tiene antecedentes de salud que requieren especial atención. La periodista recordó que hace algunos años había atravesado una delicada situación que derivó en una internación en terapia intensiva y dos operaciones.

“Tiene una enfermedad de base”, explicó la conductora, quien señaló que aquella enfermedad le provoca alteraciones en las plaquetas y puede generar hemorragias internas. Por ese motivo, el productor suele estar atento a cualquier síntoma y consulta rápidamente cuando algo no está bien. “Como es un tipo con la salud delicada, si tiene un dolor en el pecho, obviamente fue a la guardia”, señaló la periodista.

Durante el programa también remarcó que Alejandro no sería un paciente fácil a la hora de seguir las indicaciones médicas, aunque aseguró que en los últimos tiempos había logrado llevar una rutina más ordenada. "Tiene que cuidarse", cerró la conductora sobre el regreso del productor a su casa.

Alejandro Stoessel estará en el casamiento de Tini y Rodrigo de Paul

En medio de la preocupación por su salud, Yanina Latorre también dio una información que impacta directamente en uno de los acontecimientos más esperados de la familia: el casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul.

Según contó la periodista, Alejandro estará presente en la boda de su hija, prevista para diciembre. De esta manera, si mantiene su evolución favorable, podrá acompañar a Tini en una fecha especialmente importante para ella.

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

La noticia llega además después de las versiones que circularon en las últimas semanas sobre un supuesto distanciamiento entre la cantante y sus padres, en medio de los preparativos de su casamiento. Incluso se había señalado que Tini habría decidido no invitarlos a la celebración.

Sin embargo, de acuerdo con la información brindada por Yanina Latorre, Alejandro sí acompañaría a su hija en el gran día, mientras continúa con los cuidados indicados por sus médicos.