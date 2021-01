Connie Ansaldi a Luciana Salazar: "Desquiciada fuiste siempre, pero antes eras un gato simpático"

Después de que Luciana Salazar y Martín Redrado una vez más estén en boca de todo el mundo, Connie Ansaldi opinó del tema al aire de Los Ángeles de la Mañana. La periodista aseguró que ambos son "dos desquiciados" y despertó la furia de la rubia.

Al escuchar y ver la opinión de Connie, la mamá de Matilda disparó en su cuenta de Twitter: "Qué te pasó @connieansaldi? ¿La desquiciada soy yo, o vos que pasaste de decir que yo era lo más y que me adorabas, a decirme barbaridades públicamente? Me empezaste a agredir de la nada desde que empecé a hablar de política. Te metiste en la grieta vos sola, una pena!", comenzó diciendo Luciana junto a capturas de pantalla de algunos tuits en los que Ansaldi hablaba bien de ella.

Lejos de mantener la paz, Connie le respondió: "Desquiciada fuiste SIEMPRE. Pero antes eras en gato simpático que no le hacía mal a nadie. Y yo amo a Los Gatos! Cuando te metiste como operadora, me empezaste a caer COMO EL OGT".

Y continuó, durísima: "Les cuento que Luciana me mandó ese mismo mensaje por WhatsApp. Yo, para no armar bardo, ni le contesté. Ahora que lo hace público, le contesto lo que pienso. ¿Hay helado? Me dio hambre"

"Luciana está tan mal que me pide explicaciones A MI de por qué no la quiero más... como si fuera un delito no hacerlo y una obligación adorarla. ALGUIEN QUE LE DIGA", explicó la panelista de LAM.

Ante los comentarios de sus seguidores por haberle ducho "gato" a Salazar, Connie aclaró: "No bebés, ser gato no atrasa (cada uno hace lo que puede con las armas que tiene). Ser una operadora funcional al poder SI atrasa".

"Y ahora déjenme que ya no quiero ni que me asocien con este ser. Después me preguntan por qué no quiero volver a la tele #CrazyPeople", finalizó.

El descargo de Luciana Salazar en medio de la polémica con Martín Redrado

La semana pasada en Polémica en el bar, Luciana Salazar destapaba un verdadero escándalo luego de que se confirmara que Martín Redrado y su pareja, Lulú Sanguineti, habían roto su relación: "En la nota dice que Redrado se separó porque no quería convivir, y eso no es así. Él se separó de su ex novia por mí. ¿Por qué? ¿Por qué no lo quiere decir? Se lava las manos y no quiere decir la verdad. Yo jamás lo hubiese dicho, porque siempre estoy del lado de la mujer, siempre. Lo tengo que contar porque es la verdad, no para lastimar a otra persona que debe estar sufriendo...", decía la rubia.



Ahora y luego de que le economista partiera rumbo a los Estados Unidos, lugar donde se encontraría con Luciana, la modelo salió a aclarar algunos tantos en medio de las versiones que indican que ella fue una tercera en discordia en medio de la relación con su ex, con quien mantiene un vínculo intermitente desde hace años y con quien ha protagonizado varios escándalos.





"Jamás fui amante de un exnovio, por favor, no me saquen de contexto", comenzó en un mensaje que compartió a través de Instagram stories.



"Jamás hubo relaciones sentimentales paralelas porque yo no me presto a eso y menos con alguien que fue pareja mía. Escuchen bien mis dichos y entenderán. Los que quieren ensuciarme lo harán siempre porque creen lo que quieren creer", cerró la rubia sobre las versiones que circulan.