El descargo de Luciana Salazar en medio de la polémica con Martín Redrado

La semana pasada en Polémica en el bar, Luciana Salazar destapaba un verdadero escándalo luego de que se confirmara que Martín Redrado y su pareja, Lulú Sanguineti, habían roto su relación: "En la nota dice que Redrado se separó porque no quería convivir, y eso no es así. Él se separó de su ex novia por mí. ¿Por qué? ¿Por qué no lo quiere decir? Se lava las manos y no quiere decir la verdad. Yo jamás lo hubiese dicho, porque siempre estoy del lado de la mujer, siempre. Lo tengo que contar porque es la verdad, no para lastimar a otra persona que debe estar sufriendo...", decía la rubia.



Ahora y luego de que le economista partiera rumbo a los Estados Unidos, lugar donde se encontraría con Luciana, la modelo salió a aclarar algunos tantos en medio de las versiones que indican que ella fue una tercera en discordia en medio de la relación con su ex, con quien mantiene un vínculo intermitente desde hace años y con quien ha protagonizado varios escándalos.



"Jamás fui amante de un exnovio, por favor, no me saquen de contexto", comenzó en un mensaje que compartió a través de Instagram stories.



"Jamás hubo relaciones sentimentales paralelas porque yo no me presto a eso y menos con alguien que fue pareja mía. Escuchen bien mis dichos y entenderán. Los que quieren ensuciarme lo harán siempre porque creen lo que quieren creer", cerró la rubia sobre las versiones que circulan.

Lo cierro es que según revelaron en Los ángeles de la mañana, la modelo estará del 7 al 28 a Miami, lugar donde actualmente está instalado Redrado. "Ella se va a hospedar en la torre Sunny Island. Adivinen quien va a hospedar ahí… nuestra compañera Yanina Latorre. No van a tener paz y estamos esperando la foto en cuestión de días”, aseguró Cinthia Fernández.