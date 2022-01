Connie Ansaldi mostró su increíble cambio físico

Connie Ansaldi realizó un significativo posteo en sus redes sobre cómo vive su proceso de cambio físico y emocional. Con imágenes actuales y otras de hace un año, la periodista contó cómo se siente en este momento tras haber adelgazado más de 10 kilos.

El posteo de Connie Ansaldi

"Estas primeras fotos son de hace exactamente UN año atrás. Y las últimas son de la semana pasada. Estaba en Bariloche y me las trajo el teléfono con su manía de recordar cosas", comenzó contando Connie Ansaldi en la publicación que realizó en sus redes. Y continuó: "Cuando las vi dije: WOW! De verdad bajé tanto de peso y no me di cuenta? Y lo cierto es que si. Un poco más de 10 kilos me separan entre un cuerpo y otro. Pero el punto NO ES EL PESO. Como verán en las fotos yo me estaba divirtiendo. Me veía espléndida y hermosa como siempre y disfrutaba de la vida, tal cual acostumbro. Pero algo no estaba bien".

La conductora contó que sus estudios no eran los mejores del mundo. Y no porque algo le diera necesaria o llamativamente mal, pero siempre estaba ahí: al borde con la glucosa, el colesterol, la Vitamina D, etc. Siempre al borde.

Connie Ansaldi hace un año.

"Fue entonces cuando decidí hacer un cambio, casi un año atrás. Y ahí fue que mi Salud comenzó a mejorar sustancialmente. Adelgazar es una consecuencia y NO al revés. El verdadero cambio está en ordenar la alimentación para que se transforme en un estilo de vida y no en una dieta forzada con el objetivo de bajar los kilos que creemos tenemos de más", señaló Connie Ansaldi y aseguró: "Alimentación, suplementos, hacks de tecnología, Meditacion, sueño y mi parte más floja, ejercicio, son el combo ideal para una vitalidad real y una mente productiva en un cuerpo más sano".

Connie Ansaldi ahora.

La periodista contó, además, que siempre fue flaca. "Kilos más kilos menos, mi cuerpo es armonioso. Pero no siempre me preocupó lo que comía. Ahora sí. Porque sé que la Salud tiene efectivamente que ver con eso. Sé, que no es una cuestión de estética tener kilos de más o de menos sino que es una cuestión de cuán bien queremos vivir y como", afirmó.

Por último, Connie Ansaldi manifestó: "Todos podemos ser el cambio, que admiramos en los otros porque somos el cambio en el que creemos llevado a la acción. Es solo cuestión de empezar".