Connie Ansaldi sufrió un peligroso accidente doméstico

Connie Ansaldi vivía un momento de felicidad ya que estaba por encontrarse con sus mejores amigos, pero en la preparación de su outfit y embellecer su rostro y su pelo sufrió un peligroso accidente doméstico quiso hacerse los rulos con la buclera pero al parecer no operó bien el aparato y se quemó la mano.

Vendada y seguramente con algo de dolor por las quemaduras que no pasaron a mayores mostró cómo quedó en sus historias de Instagram para compartir con sus seguidores lo que le había pasado: "Para llevar tranquilidad a la sociedad quiero avisarles que estoy bien, que me quemé con la buclera. Tarada, queriéndome hacer rulos. Pero estoy bien, eh”, dijo Connie.

También agradeció al médico que la atendió y aprovechó para felicitar a los servicios de telemedicina: “Le quiero agradecer a Lucas Ponti que es un crack y que me está ayudando... Me está atendiendo con el celular. La telemedicina en estos tiempos es vital, especialmente ahora. De lo contrario, me iba a la guardia. Pero bueno, Coronavirus”, agregó.

Connie Ansaldi dio detalles desconocidos de la pelea entre Macedo y Pampita, por Vicuña

Pasaron once años cuando, en el verano de 2010, en una reconocida disco de Punta del Este, Pampita e Isabel Macedo fueron la artífices de un verdadero escándalo que tomó por sorpresa a todos los medios y las otras celebridades que presenciaron el momento. Era el festejo de Año Nuevo y en medio de los rumores de romance entre la actriz y Benjamín Vicuña (por ese entonces esposo de la conductora) ambas mujeres se fueron a las manos. Hoy, Connie Ansaldi, quien estuvo en esa celebración reveló detalles inéditos de lo que sucedió.

Invitada a "Los Ángeles a la Mañana" la periodista no se guardó nada: “sí, las tuve que separar a las dos. El problema fue que todos se quedaron helados. Benjamín se quedó helado y me decía ‘¿qué hago?’. Era un desmadre”, explicó ella cuando Ángel de Brito le preguntó sobre el escándalo que vivió en primera persona.

“Carolina y Benjamín venían de una fiesta y llegaron más tarde. Caro se pone a bailar arriba del sillón y en frente, a dos metros, estaba Isabel. Carolina la miraba y yo le dije a Benjamín: ‘llevátela’. La miraba porque era vox populi lo que había pasado ahí, todos lo sabíamos”, dijo sobre el supuesto affaire entre el actor y la actriz.

Lo que Connie negó fue que Isabel le hubiera bailado sensualmente a Benjamín, como se decía: “eso es mentira, Isabel bailaba como todos. No es que la provocaba, es que era una situación provocadora. El era muy desprolijo, no había sido la primera, ni la última, ni la única. Era un desprolijo total. Benjamín estaba nervioso. Lo que pasa es que nadie pensó que iba a pasar lo que pasó”. “Macedo salió para la salida y Caro salió corriendo atrás. La agarró, ahí fuimos corriendo todos detrás, la agarró seguridad y yo la metí para adentro. Le dije ‘Caro, acá no’ y todos me gritaban ‘tenela, tenela”.