Conocé la nueva faceta artística de Agustina Agazzani

Nico Hamuy, reconocido músico y productor argentino de música electrónica, lanzó Forgive Me Clip, el videoclip de su más reciente creación musical Forgive Me con la participación protagónica de Agustina Agazzani.

Bajo la producción general de Agencia Pura, Lorena Yañez y Nicolás Di Raimondo, el videoclip fue rodado en el complejo Arena Studios del barrio de La Boca y dirigido por Martín Saban- responsable de dirigir series televisivas de renombre internacional como lo fueron Violetta, Soy Luna, BIA, la telenovela Argentina Tierra de Amor y Venganza (ATAV), la serie El Presidente, entre otros.

“Forgive Me es una canción muy especial para mí. Como productor uno hace muchas canciones, pero no todas te llegan al alma como fue este caso. Hace meses atrás cuando lanzamos la canción el feedback de la gente fue muy bueno, eso me hizo dar cuenta que tenía algo especial. Así fue como decidimos hacer el videoclip, la canción así lo merecía”, cuenta Nicolás.

Agustina Agazanni fue la elegida para protagonizar junto a Hamuy, el videoclip. “Con Agus no nos conocíamos. Nos conocimos unos días antes de la grabación con el director y me sorprendió en todo momento: lo profesional que fue a la hora de laburar, lo rápido que conectamos, cómo entendió la historia que queríamos contar. Fue muy fácil laburar con ella, es una profesional con todas las letras”.

Con más de 20 años de trayectoria en el género, Hamuy participó de los más destacados festivales nacionales e internacionales de música electrónica.

Entre ellos, el pasado 14 de diciembre pasado, Hamuy produjo y formó parte del line Up de The Masquerade Buenos Aires junto a Claptone, Green Velvet y el dúo británico Solardo frente a 16.000 personas en el Estadio De Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires (GEBA).

Más sobre Nico Hamuy

Sus primeros contactos con la música electrónica fueron a finales de los años 90, en la discoteca por entonces llamada Buenos Aires News (actualmente Crobar) situada en el barrio porteño de Palermo.

Con apenas 17 años, Nico Hamuy comenzó a hacer sus primeras mezclas de vinilos bajo el ala de su mentor y actualmente de sus amigos más cercanos, Sebastián Castro, residente de la discoteca.

Pasado el tiempo el apasionado y observador aprendiz comenzó a ser responsable de la música en aquella discoteca algunas noches, para pasar así a convertirse en músico y productor en innumerables eventos nacionales e internacionales.

Entre los eventos y festivales en los que participó, se destaca el festival Tomorrowland (Bélgica 2013 y 2014) y Tomorrowland Brasil (2015) la Creamfields (2014) y Misteryland Chile (2013/2014) frente a más de 9000 personas, junto a su dúo HIIO.