El impacto de Gran Hermano Argentina 2022 se convirtió en muy poco tiempo, en uno de los programas más vistos del país, y al parecer, de la región.

El impacto de lo que hacen y dicen sus participantes dentro del reality ha cobrado dimensiones colosales, y una prueba de esto, son las repercusiones que ha tenido la participación de la correntina, Constanza Romero, conocida como Coti.

Resulta que el pasado martes 15 de noviembre, Coti apareció como tapa del diario paraguayo Crónica. ¿La razón? la participante usó una palabra del idioma guaraní "Opáma" en una de las discusiones que tuvo con Alfa.

Constanza Romero "Coti" de Gran Hermano es tratada como una "estrella" en Paraguay.

"Ganadora de varios concursos de belleza, futura kinesióloga, y estrella del programa Gran Hermano, Coty Romero usó el dulce idioma guaraní para cortar en seco una discusión que se estaba dando en el reality televisivo. Mucha gente aplaudió su espontaneidad", asegura la volanta de la tapa.

Coni se abre paso en el reality de Telefe y es considera por muchos de los analistas como una de las mejores jugadoras que usa y emplea estrategias para mantenerse en juego y sacar a sus contrincantes, aún si eso implica pasar por encima de su pareja dentro de juego, Alex "El Cone".

Coti cuenta en sus redes sociales con un amplio grupo de seguidores. En su Instagram, la jugadora acumula 585 K y en TitTok más de 350 K.

Coti no toleró que Alexis tuviera un sueño húmedo

Coti y Alexis "El Cone" son una de las primeras parejas que se armaron dentro de la casa de Gran Hermano. Pese a que Coti también le coquetea a Nacho, o por lo menos eso intentaba como parte de su estrategia, la correntina se mantiene firme junto al cordobés.

Esta semana, Alexis vio muy normal contarle que había tenido un sueño húmedo, pero a Coti no le causó gracias y le hizo el reclamo: "El día que esté de buen humor me lo tolero. No se trata si lo tolero o no, yo, si me pongo a pensar desde afuera... Yo soy así, ¿Entendés?", dijo la correntina.

Dentro de su honestidad, Alexis pensé que su confesión no iba a tener el impacto que tuvo en Coti, pero no fue así y una nueva diferencia los dividió dentro de la casa de Gran Hermano.