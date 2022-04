Instagram

Gustavo Martínez se quitó la vida el pasado 16 de febrero. A días de cumplirse dos meses de su trágico final, el periodista Juan Etchegoyen reveló un chat del 2020, dónde la expareja de Ricardo Fort le confesó una de las razones por las que se sentía tan mal.

En el programa de América TV, “Secretos Verdaderos”, conducido por Luis Ventura, compartieron el chat donde Gustavo relata su mal estado, sin que nadie supiera que más adelante su decisión iba a ser tirarse por el balcón del piso 21 del edificio donde vivía con Marta y Felipe Fort.

Contundente chat de Gustavo Martínez donde decía lo que tenía.

“Estoy mal porque no puedo trabajar. Yo soy profe de educación física y desde marzo no puedo trabajar y me tiene mal. Yo trabajé toda mi vida y un sobrino mío me ayudó a pagar la tarjeta. Yo vivo en la casa de Fort porque soy tutor de sus hijos, pero me siento mal al no poder hacer lo que me gusta. ¡Te mando un fuerte abrazo!”.

La pandemia por el COVID 19, llevó a que el 19 de marzo del 2020, se decretara a nivel nacional un confinamiento obligatorio. Esta medida llevó a que muchas personas tuvieran que dejar de trabajar y se reinventaran en sus actividades.

Luis Ventura también reveló otra de las conversaciones que Gustavo Martínez había tenido con su sobrino Pablo Martínez, en el que dejaba ver complicada situación económica que atravesaba.

“Chino, todavía estoy en Campana, querés que nos veamos mañana, yo no trabajo mañana en la fábrica”, le dijo Pablo a Gustavo. “Si podés darme algo para comer, porque acá no quiero, donde estoy”, le escribió Gustavo en ese chat a su sobrino. “¿Entonces necesitás plata?”, le preguntó Pablo a Gustavo. “No tengo un peso, pero no lo digas por favor”, le aclaró el ya fallecido Gustavo.

Ante ese pedido revelatorio, Pablo, según la conversación Publicada por Luis Ventura, le dijo: “Vos sos boludo, cómo lo voy a decir. Mañana te acerco, quedate tranquilo”.

Gustavo Martínez vivía limitado y controlado

Luis Ventura, que vivió muy de cerca los conflictos familiares de Ricardo Fort, aseguró que Gustavo Martínez murió dos veces, una cuando falleció Ricardo Fort y otra, ahora en febrero.

“Gustavo Martínez tuvo en su primer momento una tarjeta que estaba estipulado que no podía tener gastos propios. Él no podía hacer gastos para él. Solamente de comida para la casa y cosas para los chicos. Los descargos de las tarjetas le llegaban a Felfort y allí le cortaban la tarjeta, incluso cuando Ricardo Fort aún estaba con vida”, leyó Luis Ventura de una fuente que le mandó un mensaje al aire.