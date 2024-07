Contundente respuesta: qué dijo El Polaco de las acusaciones de Barby Silenzi

Barby Silenzi y El Polaco no atravesarían el mejor de los momentos en su relación. Ella dejó entrever una posible pelea al sacar las fotos que poseía con el cantante en su cuenta oficial de Instagram, mientras que él las sostuvo.

En este marco de tire y afloje, la modelo y madre de la pequeña Abril había acusado en sus historias de la red social perteneciente a Meta que él no habría cumplido con su palabra de pasar tiempo con su descendiente en este receso invernal.

Barby no se guardó nada y apuntó contra El Polaco: "El padre de mi hija la iba a llevar a ver Panam, pero se ve que mucho no le importa compartir algo con ella en sus vacaciones de invierno". Y en otra storie agregó: "No importa. Por suerte Abril me tiene a mi, ya que el padre se cree adolescente y prefiere bolud*ar antes que estar con su familia".

Las publicaciones de Barby Silenzi en su cuenta de Instagram

No todo se frenó ahí, sino que la madre de Abril todavía tenía una más para ir en contra de su pareja. "Se ve que está muy en modo rockstar que no tiene tiempo para su familia", sentenció la modelo.

Frente a las acusaciones de Barby, El Polaco decidió no pronunciarse y sí compartir este sábado una bonita historia en su cuenta oficial de Instagram junto a la niña en la que mostraba todo su talento para dominar el inglés y contar cuáles eran sus colores preferidos.

Pese a las publicaciones, El Polaco y Barby Silenzi aparentan seguir juntos

Luego del cruce que tuvo como escenario virtual a las redes sociales de la modelo, el cantante de cumbia y ex de Karina La Princesita subió un video a su historia de Instagram en la que se ve a abril utilizando una peluca y a su lado su madre.

En la grabación, puede notarse un buen ambiente y que ambos habrían dejado la diferencia del fin de semana atrás, Lo cierto es que Barby Silenzi no volvió a mostrar las fotos que poseía con él en su perfil de Instagram, mientras que El Polaco nunca las quitó y las continúa teniendo.

De igual forma, las historias compartidas en forma de descargo por una situación que le venían molestando a la madre de Abril no son para menos y enciende todo tipo de especulaciones de una pelea que podrían formar los especialistas en espectáculos.

