La nueva versión de la infidelidad de Nicolás Grosman a Florencia Regidor: "Se le declaró a Lucía"

Tras el anuncio de Florencia Regidor respecto a su separación con Nicolás Grosman por una infidelidad con Lucía Maidana, las versiones comenzaron a crecer y diferentes medios especializados en espectáculos indagaron al respecto.

Lo cierto es que la ex participante de Gran Hermano no apuntó directamente a la supuesta tercera en discordia, pero dio a entender que se refería a ella. Lo que sí dejó en claro es que su ex pareja le fue infiel, algo que generó todo tipo de opiniones e informaciones

Florencia Regidor y Lucía Maidana.

La nueva versión sobre la infidelidad de Nicolás Grosman a Florencia Regidor con Lucía Maidana

Luego de todas las especulaciones que aparecieron o fueron surgiendo sobre el tema, Nicolás Grosman y Lucía Maidana habían elegido el silencio. En este marco, Pepe Ochoa y Fefe Bongiorno comentaron su programa de streaming, perteneciente a Bondi, que pudieron hablar con el entorno de las personas implicadas en este escándalo.

En cuanto a detalles exclusivos que pudieron obtener sobre la supuesta infidelidad de él hacia Florencia Regidor, Fefe manifestó: "No fue en el boliche, fue en la pileta del hotel. Nicolás y Lucía chaparon en la pileta del hotel".

No todo quedaría aquí, ya que Ochoa profundizó en la cuestión y continuó aportando información sobre la traición de Nicolás Grosman con Lucía Maidana; "Una persona cercana a Nico me habla por WhatsApp y me dice ‘lo que acaban de decir de la declaración de Nico a Lucía es verdad. Nico la agarra, le dice que la amaba y que estaba enamorado de ella y que la iba a dejar a Flor para empezar a estar con ella'. Se le declaró a Lucía".

Nicolás Grosman y Lucía Maidana.

Y agregó: "Lucía le frena el carro, esto me lo cuenta una persona del entorno de Nicolás. Ella le dijo que lo quería un montón, pero que toda la situación la confundía mucho, que no sabía lo que le pasaba. Y le dijo que no estaba para nada y que no la deje a Flor".

Por último, Pepe Ochoa afirmó que pese a que Lucía Maidana dijo que no deje a Florencia Regidor, Nicolás Grosman igualmente le reveló a su ex pareja que se había confesado con la otra ex participante de Gran Hermano: "Pero Nico se da vuelta y le cuenta a Flor que se le declaró a Lucía, con la intención de que Flor le diga que no seguían".

