Nicolás Grosman rompió el silencio sobre la supuesta infidelidad a Flor Regidor con Lucía Maidana

El ex participante de Gran Hermano, Nicolás Grosman, se ve envuelto en un escándalo, ya que habría traicionado a Florencia Regidor que recientemente confirmó en sus redes sociales que se había separado y qué le había sido infiel.

Tras este acontecimiento, los rumores sobre quien sería la tercera en discordia tomaron relación directa con Lucía Maidana. En este contexto, Fefe Bongiorno y Pepe Ochoa indagaron en el tema e informaron en su programa de streaming, en Bondi, y manifestaron que Nicolás Grosman estaba enamorado y se le había confesado a Maidana, mientras que también esto se lo había comentado a Florencia Regidor.

Nicolás Grosman rompió el silencio sobre la supuesta infidelidad a Florencia Regidor con Lucía Maidana

Este lunes explotó el tema, luego de lo que fueron las expresiones de Florencia Regidor en sus redes sociales en las que confirmaba su separación de Nicolás Grosman y lo acusaba de ser infiel. En este marco, todo apuntaba a que Lucía Maidana sería la tercera en esta historia.

Es por esto que el ex integrante de la casa de Gran Hermano tomó la decisión de subir una captura con su ex pareja y aclarar algunas cuestiones. "Con respecto a lo sucedido, que es de público conocimiento, quiero aclarar que los hechos no fueron ni son cómo se están diciendo. De hecho, a mi fue que me dijeron que ya no daba para más y que todo estaba terminado incluso antes que llegue a Uruguay", comenzó diciendo Grosman.

La aclaración de Nicolás Grosman.

Y posteriormente agregó: "No me gusta salir a aclarar este tipo de cosas, pero me veo en la obligación dado las difamaciones hacia mi persona". En esta sintonía, expresó su cansancio por la diversidad de opiniones que se generaron: "Me cansé de que se opine sin saber la historia completa. Ese mensaje que vieron de la historia anterior es del jueves a las 15:00 hs, antes de 'todo'. Y como yo no soy una persona que miente, luego le terminé aclarando lo que había pasado, que fue mínimo, en un contexto de amigos y después de haber recibido esos mensajes que ya vieron".

La aclaración de Nicolás Grosman.

Nicolás Grosman, acompañado de su descargo, publicó una captura en la que se ve una conversación en la que Florencia Regidor expresa su descontento frente a la situación y en la que decidía terminar la relación vía WhatsApp. "No normalicemos dejar a una persona y volver a nuestra merced como si nada hubiera pasado, Por eso en mi comprensión todo estaba terminado", concluyó.

Esto no solamente generó la aclaración de él, sino que también Lucía Maidana salió a hablar tras ser implicada como la tercera en discordia y la que habría roto la relación de Florencia Regidor y Nicolás Grosman.

La aclaración de Lucía Maidana en X.

"Quiero dirigirme a ustedes para dar la cara después de recibir todo tipo de agresiones hacia mi y a mi familia, y de pasarla muy mal. Lo que pasó con Nicolás fue en un contexto dos personas solteras que se respetan mucho y no pasó a mayores", escribió la ex integrante de la casa en X.

Para culminar, Lucía Maidana afirmó respecto a los comentarios que recibió por haber sido parte de la supuesta infidelidad de Nicolás Grosman a Florencia Regidor: "Dejen de mentirle a la gente con confusiones y mentiras que no hacen más que lastimar. Les pido mis más sinceras disculpas si en algún momento ofendí a alguien. Les ruego respeto y comprensión. Muchas gracias a todos. Los quiero".

BL