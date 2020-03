La estrategia de Susana Giménez para pasar la cuarentena

Susana Giménez intentó calmar las aguas y llevó un mensaje tranquilizador para sus seguidores. La diva de los teléfonos contó en detalle cómo lleva la cuarentena junto a Mecha, su hija.

“Creo que lo único que nos puede salvar es que cada uno se quede en su casa y no esté en contacto con nadie en la calle. Es peligroso", dijo la conductora en diálogo con su amigo Oscar González Oro por radio Rivadavia.

“Cuando estás muy alterado y estresado te bajan las defensas. Hay que tomarlo con alegría”, añadió.

Luego, dio un detalle de las actividades que realiza en su casa para combatir el aburrimiento. “Uno puede hacer gimnasia en la casa. Tirate al suelo a hacer abdominales, y pensá: ‘me quedo, pero dentro de un mes voy a tener los ravioles marcados’. No engordar también es fundamental. Yo no tengo nada dulce en mi casa. Bajé muchísimo y no quiero subir ni un kilo”, disparó.

También, contó que empezó con la limpieza. "Abrí placares que no había abierto hace años. Todavía no fui al sótano", dijo y aseguró que, a pesar de la dieta, está tomando vino igual. "Al menos a la noche para mirar una película", recomendó.