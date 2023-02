Coti habló sobre los comentarios gordofóbicos de Romina en Gran Hermano: “Eso no es nada comparado con las cosas que decía de mí”

Aunque fue eliminada del reality hace ya varias semanas, Coti será recordada como una de las participantes más emblemáticas de la última edición de Gran Hermano. Ahora, una vez fuera de la casa, la correntina sigue dando de qué hablar en sus entrevistas, opinando de sus hermanitos y detalles que no salían al aire.

En una entrevista reciente con Mañanísima, el ciclo conducido por Carmen Barbieri en Ciudad Magazine, Coti recordó algunas experiencias desafortunadas que tuvo con Romina Uhrig, quien ha sido criticada fuertemente en el último tiempo por sus constantes comentarios gordofóbicos. “Se metió con la celulitis de Julieta, con el cuerpo de Tini cantante y ahora con el de su sobrino y de una de sus hijas”, comenzó Pampito, que trajo el tema a la conversación.

Coti Romero.

“El sobrino trata de llevarla para otro lado y ella sigue. A mí me ha pasado de que Romina también hable de mi cuerpo y que decía que yo estaba re gorda y comía un montón. Que lo que comía siempre se me iba para las piernas”, lanzó Coti rápidamente.

Se nota que estos comentarios con los que la correntina tuvo que lidiar durante su estadía en la casa más famosa del mundo no le resultaban para nada agradables, ya que luego comenzó a relatar más situaciones en las que Romina atacó directamente su cuerpo. “Yo estaba acostada en la pieza y escuché cuando dijo: ‘Mirá las piernas que tiene. Mirá las piernas’. Ella pensó que yo me estaba durmiendo. Fue en el mismo momento en que habló de mi pareja y dijo que él no me quería”, expresó.

Romina Uhrig.

Una de las mayores revelaciones que Coti dio en la entrevista tuvo que ver con las actitudes de la producción hacia los comentarios de Romina, explicando: “Cosas que por ahí la gente no las vio porque no las pasaron al aire. Eso no es nada comparado con las cosas que decía de mí. La cuidan un montón”.

“Me parece feo eso, y aparte también se lo hace a Camila que le dice que come un montón. Tiene un problema sinceramente con eso”, agregó, refiriéndose a lo que Romina dijo recientemente sobre Camila, bromeando que no la invitaría a su casa porque come mucho.

Para cerrar, Coti recordó otro de estos momentos con su ex compañera de casa: “A mí directamente no me lo decía, se lo decía a otras personas. Un día le presté un pantalón. Cuando se lo pone me dice: ‘Uy, pero a mí me queda mejor que a vos. Más flojito. Significa que estás más gorda que yo’. Y le preguntaba a las chicas. Somos dos personas diferentes. Se quejaba de cómo comía yo. Ella dijo que se operó la nariz, las lolas”.

H.O