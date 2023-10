Coti Romero se vio envuelta en un escándalo mediático tras ser víctima de las infidelidades de Alexis “Conejo” Quiroga. A partir de diversos videos y chats difundidos a través de las redes sociales evidenciando los engaños del exhermanito, la pareja confirmó su separación. Además, la participante del Bailando 2023 está siendo vinculada con numerosos jugadores de fútbol y personalidades de los medios.

Coti Romero y Alexis "Conejo" Quiroga

Sin embargo, el Conejo, ha estado tratando de reconciliarse con Coti Romero tras su ruptura, pero la exparticipante de Gran Hermano mantuvo firme su decisión de ponerle fin a la relación. En un acto de desesperación, Alexis le envió largos correos electrónicos, osos de peluche, chocolates y diversos regalos con el objetivo de conquistar a su expareja.

Coti Romero reveló que el Conejo intentó reconquistarla

Durante su aparición en el Bailando, Coti Romero reveló que la única forma de cortar con la insistencia del Conejo fue mostrando sus chats en vivo. "Mostré los chats pero fue la única forma de terminar con eso, porque primero me meten los cuernos y me dicen que soy una hija de p... porque no lo perdono", manifestó la correntina.

Asimismo, la joven compartió que incluso su madre tuvo que intervenir en la situación. "Yo después dije 'ya está, no quiero saber más nada porque me hace mal'. Hasta mi mamá tuvo que intervenir. Ella me vio mal un día en el stream y le dijo 'basta, porque no le hacés bien'. Opama le dijo, significa 'terminó' en guaraní", expresó Coti.

"Después de eso, teóricamente él dijo 'no jodo más'. Yo no quería saber más nada de él, a mí me lastimó mucho. La gente decía que era mentira lo de los mails, vengo a mostrar los mails para que deje de joder y resulta que soy una hija de p... otra vez por exponerlo. Es muy machista la sociedad, siempre son mujeres que van en contra de mujeres", comentó la exhermanita.

Finalmente, Coti Romero habló sobre la reacción de los medios ante sus declaraciones sobre el Conejo Quiroga. "Dije 'ya fue, o sea, que piensen lo que quieran'. Yo tengo que ser un poquito más egoísta y decir 'yo no quiero eso para mí'. Si te cagan una vez, lo hacen de nuevo”, concluyó la exconcursante de Gran Hermano.

P.C