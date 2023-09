Bailando 2023: Sabrina Rojas furiosa con Alexis Quiroga por Coti Romero

El Bailando 2023 lleva al aire dos semanas y las polémicas no faltaron. Este inicio del certamen, los flashes se la llevan la relación entre Coti Romero y Alexis Quiroga, por las infidelidades que la correntina encontró del cordobés. Sabrina Rojas desde El Debate del Bailando opinó al respecto y se cruzó con Conejo.

Sabrina Rojas furiosa con Alexis Quiroga por Coti Romero

El ex Gran Hermano se encontraba en el piso de El Debate del Bailando y los panelistas comenzaron a opinar sobre su relación. "Yo creo que es una relación que a esta altura es tóxica, totalmente. Cone es un chico muy joven, tiene sus historias... Una pareja que no va. Capaz que no tienen ganas de estar en una pareja en este momento", dijo Laura Ubfal.

Sabrina Rojas fue un poco más dura y furiosa lanzó: "Igual en ese momento, dijiste la peor frase y la más obvia que es 'fue un error'. De manual". "No, no es peor. Es de hombre decir el error que cometí. Sería un nefasto si le diría que no", respondió el Conejo.

Ahí se generó un ida y vuelta picante entre Alexis Quiroga y Sabrina Rojas. "No, decir que no a algo que es tan obvio, no. Mejor hacerte cargo. Pero cuando decís 'es un error'...", dijo la actriz. "Es que fue un error", siguió el participante. "Eso es contradictorio, porque si estaban separados, ¿por qué fue un error?", atacó la panelista.

