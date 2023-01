Coti Romero, de Gran Hermano, habló de los planes que tiene a futuro una vez que termine definitivamente su participación en el reality de Telefé.

Con semanas afuera de la casa, la joven correntina se reencontró con su novio, Alexis "el Conejo" Quiroga, con quien formó su relación en la casa.

Ahora, Coti apuesta a más y reveló los planes que tiene con su novio. "Estoy recibiendo muchas propuestas. Obviamente, las estoy analizando bien. Esto es nuevo para mí. Estoy muy contenta", dijo la exparticipante de GH en Mañanísima.

"Me encantaría quedarme en la tele. Me encanta estar delante de la cámara. Con el Cone vamos a hecer nuestro canal para stremear, una vez por semana, al menos. Nos lo estuvieron pidiendo y vamos a ver cómo nos va. Está bueno", confirmó sobre la idea de saltar a las plataformas.

"También me gustaría actuar, en una serie, en una película o en algo", finalizó Coti.

Alexis "Conejo" Quiroga de Gran Hermano reveló que quiere ser actor: quién es su estrella favorita

Alexis "Conejo" Quiroga de Gran Hermano salió de la casa hace algunos días y ya piensa en su futuro profesional.

El joven reveló recientemente que quiere ser actor y que también le encanta el modelaje. "Me gusta mucho la actuación y me gustan mucho las novelas. El modelaje también me gusta, pero prefiero ser actor...", dijo en una entrevista con el sitio Primiciaas Ya.

"Veremos qué sucede porque ya he tenido muchos llamados, pero cada cosa creo que tiene su tiempo", agregó.

En ese momento, "el Cone" como se le dice cariñosamente, reveló de qué actor es fan y con quien sueña actuar algún día: "Lo que más me gusta es la actuación y mi sueño es trabajar con Guillermo Francella, creo que es una locura de profesional y me guio mucho por él. Me encanta su humor y es uno de mis referentes. Nunca me lo crucé en persona y ojalá pase en algún momento. Tengo ganas de decirle que es un gran actor", cerró, ilusionado.

VO