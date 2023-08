Coti Romero y Alexis Quiroga protagonizaron una historia de amor dentro de la casa de Gran Hermano. En el reality se los vio a ambos muy enamorados, sin embargo, una vez afuera, y luego de apostar a la convivencia, ambos hermanitos decidieron separarse.

Este martes, la correntina participó en Intrusos y tuvo un profundo diálogo con la conductora, Flor de la V. Sin embargo, cuando la figura le consultó cómo estaba, la respuesta de Coti sorprendió al equipo del ciclo de América: "Más o menos...".

Coti en Intrusos.

Desde el principio de la entrevista se la pudo ver muy sensible a la ex hermanita, por lo tanto, la conductora aprovechó para preguntarle por su expareja: "¿Cómo estás con el Cone?". La correntina no esquivó la pregunta y respondió: "No hablamos, así que ahora sí, definitivamente, no hablamos para nada".

Flor de la V quiso saber más sobre esta relación y le dijo: "¿Ya está? ¿Para siempre?", a lo que Romero contestó tajante: "Yo creo que sí, no sé lo que Dios tenga preparado para nosotros, pero​ yo creo que ya está".

Coti Romero reveló que está lejos de una reconciliación con Alexis "El Cone" Quiroga

Cuando le consultaron por los motivos por los que ve tan lejos una posible reconciliación con el Conejo, la correntina explicó: "Por nuestro bien. Yo pienso por el mío". Flor también le consultó si no se podía separar el trabajo y el amor, a lo que ella respondió: "No es eso, no te sé explicar bien lo que pasa, pero​ por internas mías prefiero enfocarme en otras cosas".

Además, la joven de tan solo 21 años compartió que está bajo un riguroso tratamiento psicológico: "Estoy con psicólogo y psiquiatra que me dicen 'tratá de conseguir otro objetivo en tu vida'".

Imagen reciente de Alexis Quiroga.

Por último, Coti Romero reveló cómo fue el encuentro con su equipo para participar del Bailando 2023: "Ayer empezamos y siento que mi equipo es lo mejor de lo mejor".

J.C.C