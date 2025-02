Fatiga, al igual que su hermano Betún, poseen un increíble historia y se robaron el corazón de gran parte de los televidentes argentinos. Pocos personajes interpretados por animales lograron dejar la huella que esta tierna perrita marcó en la serie Casados con Hijos, donde compartió elenco con grandes actores como Guillermo Francella y Florencia Peña, quienes oficiaban de sus dueños siendo Pepe y Moni Argento.

Violeta (Fatiga), Moni y Pepe

La increíble historia de Fatiga, la perra de la serie Casados con Hijos

Fatiga es el personaje ficticio que mantuvo Violeta en Casados con Hijos, pero la vida de esta perrita no siempre estuvo vinculada al mundo de la televisión. Ella y su hermano fueron hijos de Pampita, una perra rescatada a poco de ser atropellada por Pampito Montenegro. Al tener a los cachorros, él decidió quedarse con la madre y dos de ellos.

Betún y Violeta (Fatiga)

Pero allí empezaron los problemas, ambos hermanos eran muy desastrosos y la esposa de Montenegro pidió que consiga a un adiestrador para que eduque a los perros y dejasen de romper todo en la casa. Al no encontrar quien lo pueda hacer, él mismo tomó cursos y empezó a enseñarles a sus mascotas a imitar lo que hacían otros animales en películas.

Es así como en 2005, eligen a la cachorra para que haga el personaje de Fatiga en la nueva serie que se estrenaba en Telefe, que sería protagonizada por Guillermo Francella y Florencia Peña, quienes interpretaron a Pepe y Moni Argento. Rápidamente el perrito de la familia empezó a ganarse el corazón de todos los espectadores.

Violeta (Fatiga) y Pepe

Sin embargo, muchos de los televidentes no sabían que en un primer lugar este papel había sido ofrecido a Betún, su hermano, pero no podía participar por su ya papel dentro de Los Simuladores. Pero al ver los productores del programa las habilidades que poseía la perrita, no lo dudaron y ella se quedó con el lugar en este emergente proyecto.

El impacto que tuvo este animal en la cultura pop argentina es innegable, su historia es un testimonio de la influencia que tienen en la narrativa de una serie y cómo pueden convertirse en figuras queridas del público. En la actualidad sigue siendo tema de conversación de muchos de sus seguidores, a pesar de que ya no esté al aire el programa.

Lastimosamente, la vida de Fatiga tuvo un trágico desenlace su familia la encontró sin vida en un costado de Panamericana atropellada por un camión, luego de escaparse de donde vivía. Este hecho conmocionó no solo a los actores que compartieron elenco con ella, sino a todos sus seguidores quienes recordaron con cariño la increíble historia de Violeta siendo la mascota de Casados con Hijos.

VDV