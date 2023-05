Luisana Lopilato recibió el ataque menos pensado: "La molestia es generalizada"

Luisana Lopilato se ganó un fuerte repudio por parte de fanáticos cordobeses, quienes se mostraron indignados ante la ausencia de la actriz en las funciones de "Casados con hijos" que se llevarán a cabo en Córdoba.

"Estamos molestos con esta situación, sobre todo los fanáticos se han enojado muchísimo, un éxito de la calle Corrientes viene a Córdoba, pero sin Luisana y ahí está la molestia, nosotros queremos ver a todo el elenco y es lo que nos prometieron, no estamos pagando una entrada 7 mil pesos, la más barata está 10 mil pesos", contó el periodista Jorge Elena en una charla con Juan Etchegoyen, quien destapó el malestar que hay con Luisana y su decisión de no estar presente.

Luisana Lopilato como Paola Argento

"Sentimos que es un acto discriminatorio lo que hace Luisana, la molestia es generalizada, parece que va a estar en la Argentina, pero con otro compromiso, los cordobeses sentimos eso, ¿por qué no viene? Todos queremos ver la obra, pero con el elenco completo", sentenció el hombre sobre la bronca generalizada.

Luisana Lopilato podría aparecer en forma virtual

En su descargo, el periodista contó que el resto del elenco también se mostró preocupado ante la ausencia de la actriz y están pensando en otras opciones.

El elenco de Casados con hijos, la obra

“Hasta el mismo Francella dijo que se iba a complicar la obra sin ella, porque hay que modificar cosas, se dijo que por ahí Luisana iba a hacer una participación virtual, pero no es lo mismo, hay mucha expectativa por esto, nos estamos enterando ahora de que ella no viene, yo estoy indignado, es un compromiso que tiene que hacerlo, vienen por única vez acá y ella no viene, enterarnos de esta manera molesta...".

"Uno se siente defraudado, esperemos que esto no haga que falten más personajes, porque aparte no va a tener reemplazo Luisana, eso hace peor a la situación también, yo creo que los fanáticos van a hacer una manifestación en el lugar y se van a quejar, nos sentimos desplazados", sentenció.

VO