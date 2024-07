Emma Vich fue uno de los 3 participantes que llegó a la final de Gran Hermano de este año. Una edición marcada por muchos vaivenes y con muchas polémicas; ciclo donde Santiago del Moro fue nuevamente conductor del programa y donde se tuvo a Juliana Scaglione como una de las participantes más polémicas de la casa.

Desde que salió de la casa, la vida de Emma Vich dio un giro rotundo ya que el estilista logro una popularidad jamás pensada y consiguió un fandom fiel que lo hizo llegar a la final. Sin embargo, el jugador sigue siendo foco de atención por fuera del reality al viralizarse un video de él haciéndole un reclamo a su pareja.

Emma Vich y su pareja

El video de Emma Vich discutiendo con su pareja

Emma Vich fue uno de los jugadores destacados dentro de la casa más famosa del país, que logro constituir un gran fandom que lo apoya y le es fiel. Mientras realizaba su aislamiento de adaptación tras su experiencia en el reality, el exhermanito saludo a muchos de sus admiradores que lo esperaban en la puerta.

Emma Vich

Uno de sus fans capto un momento clave que no tardo en viralizarse a través de las redes sociales. En este, el seguidor le hace un comentario picante al ex GH: "Después de los videos que vimos, lo tenes que cuidar a Emma". Emma Vich, quien tenia su novio al costado, buscó salir victorioso de la situación: "¡Decile que me cuide! ¡Decile que me cuide!"

Todo indica que el fan del estilista quiso advertirle sobre el video de su pareja a los besos con Tomasito Süller en un boliche. En esa filmación, se ve la actual pareja de Emma Vich abrazado al exesposo de Guido Süller, mientras este le regala algunos “picos” comprometedores. Y, en otra imagen, se los puede ver a los dos en la parte trasera de un auto fundidos en un beso apasionado.

Así, el fan del ex jugador de Gran Hermano quiso llamarle la atención en relación a las imágenes de su pareja con otra persona.

N.L