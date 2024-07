Emma Vich y el resto de finalistas recibieron este miércoles 3 de julio a Santiago del Moro en la casa de Gran Hermano. En la cena, el conductor comenzó a revelarles detalles inéditos de lo que sucedió fuera del reality durante los 6 meses que tuvieron de aislamiento.

El presentador del ciclo les mostró un video especial con el resumen de toda la repercusión que tuvo esta edición del reality, pero lo que más sorprendió al peluquero fue la cantidad de gente que los seguía en las redes sociales.

Emma Vich en la casa de Gran Hermano.

Recordemos que cuando entraron a la casa, Nicolás, Bautista y Emmanuel no superaban los 6 mil seguidores en sus cuentas oficiales. Sin embargo, ahora todos superaron los 300 mil seguidores. Pero lo que preocupó al estilista, fue que él tiene la cifra más baja.

Emma Vich no escondió su miedo y mientras hablaba con sus compañeros les explicó indignado: "320 mil seguidores tengo yo. Nada. Él (Nico) tiene 400 mil... tiene más seguidores que yo. Y vos Bauti, 800... una banda".

Otro detalle que preocupó a Emma Vich al ver el video que preparó la producción de Gran Hermano

Pero eso no fue todo, ya que el cordobés también se dio cuenta de que Bautista Mascia apareció mucho durante los videos, y él no había sido protagonista de ninguno. Emma no dudó en señalárselo al resto de finalistas.

"Mucho Bauti había en los vivos", sentenció Emma Vich dejando en evidencia la preocupación que le causaron las imágenes que mostraron el día que Santiago del Moro visitó la casa más famosa del país.

