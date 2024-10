En la gala del lunes 28 de octubre del Cantando 2024, Coti Romero y Gladys La Bomba Tucumana tuvieron un fuerte cruce, luego de la devolución del VAR, el cual terminó con la cantante abandonando el estudio y la influencer muy angustiada. Esto llevó a que en el programa del martes, la pareja de Nacho Castañares decida renunciar al reality.

Coti Romero

El cruce se dio por un comentario que dijo Coti Romero sobre la periodista, Laura Ubfal, el cual no le gustó a Gladys La Bomba Tucumana. Hasta ese entonces había quedado solo ahí, pero todo empeoró después de la devolución de la cantante a la influencer por su performance, la cual no le gustó y le bajó dos puntos.

Gladys La Bomba Tucumana

Fue en ese momento cuando Coti dijo: "Bueno, la próxima tendré que cantar la pollera amarilla, capaz ahí si se me entiende". Gladys le contestó y expresó: "Está bien, los jóvenes, la gente de ahora, de esta época, es como raro todo para mí, la verdad". Sin pelos en la lengua, Romero disparó una frase contundente: "Tenés un hijo también que, encima, hacia violencia de género si vamos a hablar".

La Boma Tucumana, sin hondar en el tema que involucra a su hijo, Tyago Griffo, le respondió: "La verdad que la juventud está atravesando un momento muy lamentable, muy triste. Gente que de repente obtiene la fama y les pasa esto, que te está pasando a vos mi amor, lo lamento muchísimo".

Gladys terminó abandonado el estudio del Cantando 2024 y, posteriormente, renunciando a su lugar en el VAR. Por el lado de Coti Romero, terminó muy angustiada y, un rato después de la discusión, pidió disculpas en el streaming del reality por el momento que les hizo pasar a todos.

La fuerte decisión de Coti Romero, tras el cruce con Gladys La Bomba Tucumana en el Cantando 2024

En la gala del martes 29 de octubre de 2024, en vivo, Coti Romero anunció que renuncia al Cantando 2024. El ida y vuelta lo tuvo con la conductora, Karina Mazzoco quien está reemplazando a Florencia Peña que se tomó unas vacaciones. Además participaron Marcelo Polino, Nacha Guevara y Lowrdez de Bandana quien le pidió disculpas a la influencer por como le contestó la noche anterior.

Coti Romero renunció al Cantando 2024

Desde el streaming del Cantando 2024, Coti explicó: "En el momento en el que estoy en mi vida ahora, decido bajarme del Cantando. Esta todo más que bien y agradecida, completamente, con la producción y con todos pero lo decidí ya hace bastante, lo vengo diciendo, lo charlé con mi grupo. Siento que no quiero estar en este momento ahora acá".

En ese momento, Karina Mazzoco le consulta: "¿Tiene algo que ver lo que pasó anoche?", haciendo referencia a la discusión que tuvo Coti con Gladys La Bomba Tucumana. "Todos nos estamos haciendo los locos, estamos haciendo oídos sordos con un tema que, claramente, el mejor lugar para tratarlo no es en la tele. [...] Pero me parece que es un poco flashero que todos nos estemos haciendo los locos, cerrando los ojos ante un tema que, si la justicia no se hace cargo, por lo menos podríamos buscar la condena social", contestó Coti hablando puntualmente del caso de violencia de género de Tyago Griffo.

Coti Romero

Luego, Coti Romero agregó: "Decidí bajarme y seré esclava de mis palabras, pero es mi decisión y estoy en un momento de mi vida en el que puedo decidir. Así que, hoy decido, me bajo del Cantando". La influencer también aclaró que no será parte tampoco del streaming del reality ya que se va de viaje.

Coti Romero

Después de unas palabras de Marcelo Polino donde le expresó que podría reconsiderar la decisión, Coti Romero le respondió: "Gracias Marce porque te quiero un montón, pero así como pasó, por ejemplo, con el compañero de Lolo (Poggio), que le dijeron que es mejor que si no se siente bien que se vaya, lo voy a hacer yo chicos".

"Estoy muy agradecida con todos. [...] Mil veces agradecida y siempre voy a estar para lo que necesiten pero, en este momento de mi vida, yo siento que no tengo que estar acá, simplemente", concluyó la influencer angustiada.

C.S.