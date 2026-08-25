Cuál es la enfermedad que tuvo Marta Fort y cómo fue el tratamiento que hizo en China

Marta Fort abrió su corazón y contó públicamente aspectos muy íntimos de su vida que, hasta ahora, había mantenido en reserva. La hija de Ricardo Fort reveló la complicada condición que la acompaña desde su infancia, los tratamientos que hizo y también, la operación a la que debe someterse y asusta a su familia.

Marta Fort: "Me quedé por unos segundos sin aire"

Desde pequeña, Marta Fort enfrentó una serie de obstáculos relacionados con su motricidad, consecuencia de una complicación al momento de su nacimiento. En una entrevista para Podemos Hablar (Telefe), la joven explicó que, en sus primeros segundos de vida, sufrió una falta de oxígeno en el hemisferio izquierdo del cerebro, lo que tuvo un impacto directo en su capacidad de movimiento. “Me quedé por unos segundos sin aire del lado izquierdo del cerebro y me afectó toda la motricidad”, confesó.

Marta Fort//Instagram

Este episodio derivó en una condición conocida como hemiparesia, que se caracteriza por una disminución de la fuerza en un lado del cuerpo. A diferencia de la hemiplejia, en la que la pérdida motora es más severa, en su caso, Marta conserva cierta movilidad, aunque con limitaciones que ha tenido que aprender a convivir y superar a lo largo de los años, incluso le habrían sugerido que solo podría conducir autos automáticos.

La historia de lucha y perseverancia de la joven se hace aún más significativa si se tiene en cuenta el respaldo que recibió de su familia, especialmente de su padre, Ricardo Fort, quien fue una pieza clave en su proceso de recuperación. “Por suerte hoy por hoy estoy 10 sobre 10 por todo el tratamiento que hizo mi viejo”, expresó.

Marta Fort//Instagram

El camino hacia una mejor calidad de vida incluyó diversas experiencias y tratamientos, incluso uno que la llevó hasta China cuando solo tenía ocho años. Allí, realizó un tratamiento experimental que consistía en inyecciones aplicadas tres veces por semana durante un mes. La estadía en el país asiático, sin embargo, quedó marcada por las condiciones difíciles que atravesó durante ese período. Marta recordó con cierto humor las incomodidades de esa experiencia. “Estuve un mes comiendo un pollo con color negro, era atroz, y no había baño tradicional”, dijo. Aunque no pudo asegurar con certeza cuánto influyó ese tratamiento en su desarrollo, sí atribuyó gran parte de sus avances a los 22 años de kinesiología y a los zapatos especiales que usó.

De qué se trata la operación que se someterá Marta Fort y que tanto temor causa en su familia

La alteración en su forma de caminar, sumada al tiempo, derivó en una deformidad en su columna vertebral, específicamente una escoliosis de doble curvatura. Esta condición, que se ha ido agravando con los años, ahora la lleva a contemplar una intervención quirúrgica que, según explicó Marta Fort, será en Minnesota, Estados Unidos. “Estoy un poco asustada porque es jodida. Sería una operación heavy de tres meses de plancha total de columna”, admitió la influencer con sinceridad.

La idea de someterse a una intervención de tal magnitud genera cierto temor en la joven, pero también un reconocimiento de que, en su situación actual, no hay otra opción para mejorar su calidad de vida. “Hoy por hoy creo que estoy en un punto en el que sin cirugía mejor no puedo estar”, manifestó.

Marta Fort//Instagram

En la entrevista, la influencer indicó que la decisión de operarse generó rechazo en su familia debido a los antecedentes médicos de Ricardo Fort, quien también enfrentó varias intervenciones quirúrgicas en la columna y las rodillas . “A mi familia no le gusta mucho esa idea porque se quedaron muy traumados con el caso de mi papá”, relató la heredera de la fábrica de chocolate. Sin embargo, la hija de Ricardo Fort recordó que su progenitor no fue el mejor paciente: "Se hacía una operación de columna y a los tres días estaba entrenando con pesas en el gimnasio o bailando con suero".

Pese a los miedos y las incertidumbres, Marta Fort se muestra tranquila y agradecida por el recorrido que ha tenido hasta ahora. Reconoce que su bienestar actual es el resultado de un esfuerzo sostenido en kinesiología y también, aclaró que de no realizar la cirugía, se siente físicamente bien y puede realizar sus actividades como entrenar sin problemas.