Rocío Marengo se sinceró sobre Marta Fort: "Somos muy parecidas"

En una entrevista llena de sinceridad y afecto para el programa Caras Glam de Caras TV, conducido por Marcelo Polino, Rocío Marengo compartió detalles inéditos sobre su relación con Marta Fort, la hija del recordado empresario Ricardo Fort, y habló sobre la dinámica familiar que rodea al clan Fort.

Rocío Marengo contó cómo es su relación con Marta Fort

Durante la charla con Marcelo Polino, Rocío Marengo no dudó en expresar su cariño por su sobrina, Marta Fort. “Es una señorita hermosa. Yo me llevo muy bien”, contó la artista. Además, destacó su parecida personalidad y su estrecho vínculo. “Somos muy parecidas”, confirmó. La relación entre ambas, según relató la conductora, es muy cercana y de mutuo respeto. “Sí, me pregunta, obvio que estoy, sí le he dicho cosas y ella me hizo caso. Somos muy unidas”, confesó con entusiasmo.

Rocío Marengo en Caras Glam

La actriz también destacó el crecimiento profesional de Marta Fort, quien en los últimos tiempos y principalmente de las coberturas que hizo en el Mundial 2026 en sus redes sociales y que tuvo enorme repercusión. “Estuvo en el Mundial, la rompió y siento que encontró su caminito porque se despegó un poco de ser hija de… siento que hoy tiene ya su lugar ganado”, expresó con orgullo.

La conductora también hizo referencia a la fortaleza y resiliencia de una de las herederas de la fortuna Fort ante las adversidades: “Y está muy centrada para toda la historia que tuvo, que podría ser otra chica en su lugar. Ella, la verdad que está bien”, afirmó con sinceridad.

Rocío Marengo visitó a Marcelo Polino en Caras Glam

Rocío Marengo: “Entre nosotras, hacemos mucho para que la familia esté unida”

En la entrevista, Rocío Marengo no solo habló de Marta Fort, sino que también se refirió a la estructura y la relación entre los hermanos Jorge y Eduardo Fort, que están a cargo de la fábrica de chocolate junto a los mellizos, hijos de Ricardo Fort. “Pueden llegar a discutir un poco. Lógico de laburar en conjunto y tener esa confianza y tener tanto para manejar”.

Rocío Marengo

Asimismo, la conductora de Todo Cocinado (El nueve) destacó el rol de las esposas de los hermanos Fort. “Hay chispazos, pero gracias a Dios, Jorge tiene una mujer increíble, Carolina, y Eduardo también tiene una mujer fabulosa al lado”, explicó Rocío, quien además resaltó el esfuerzo que hacen para que todos estén juntos: “Entre nosotras, hacemos mucho para que la familia esté unida”.

La entrevista de Rocío Marengo en Caras Glam dejó en evidencia una faceta más íntima y humana de esta figura pública, revelando no solo su cariño por Marta Fort, sino también, por el resto de su familia. Sin duda, las palabras de Rocío aportan una visión más cercana y auténtica del vínculo que une a la familia Fort, y muestran que, a pesar de las dificultades, el amor y la unión prevalecen en su día a día.

Producción: Alicia Blanco

Fotos: Nestor Grassi/PERFIL