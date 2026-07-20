La increíble reacción de Marta Fort al ver las fotos de su hermano, Felipe Fort, con su nueva novia: "Igual que ustedes"

Marta Fort sorprendió al referirse a la reciente publicación de su hermano, Felipe Fort, en la que se lo vio acompañado de una joven durante un viaje por Europa. La reacción de la modelo aportó un detalle inesperado a la confirmación de la relación del empresario, mostrando cómo ambos comparten momentos públicos que generan interés y curiosidad en torno a su vida personal. Su comentario se convirtió en parte de la conversación que rodea las imágenes que confirman su relación.

Marta Fort, contundente ante la nueva relación de su hermano, Felipe Fort

En las últimas horas, Felipe Fort compartió una serie de imágenes desde Europa que confirmaron su relación con una joven. Las fotos mostraron al hijo de Ricardo Fort disfrutando de un momento íntimo junto a su nueva pareja, lo que rápidamente generó comentarios y repercusiones. La publicación fue interpretada como la manera elegida por el joven empresario para dar a conocer su noviazgo, sin necesidad de explicaciones adicionales.

Marta Fort

Uno de los detalles que más llamó la atención fue la reacción de su hermana, Marta Fort. En el mismo posteo, la influencer dejó un comentario que decía: “Me enteré igual que ustedes”. Con esas palabras, dejó en claro que no sabía de la existencia de la nueva novia del modelo hasta que él decidió compartir las imágenes públicamente. La frase se convirtió en el centro de la conversación, ya que reflejó la sorpresa con la que ella recibió la noticia.

El comentario de la modelo generó curiosidad entre los seguidores de Felipe Fort, quienes interpretaron que la joven se enteró de la relación al mismo tiempo que el resto del público. La dinámica entre los hermanos, que suelen mostrarse cercanos en distintas ocasiones, sumó un matiz particular a la confirmación del noviazgo. La publicación, además de mostrar un momento personal, dejó ver cómo la noticia impactó en su entorno más cercano.

Reacción de Marta Fort al noviazgo de Felipe Fort

La reacción de Marta Fort se convirtió en uno de los puntos más comentados de la publicación. Su frase acompañó la confirmación de la relación y aportó un detalle inesperado a la manera en que se dio a conocer la relación. Cabe destacar que, mientras el empresario se encuentra de vacaciones con amigos y su nueva novia en Europa, la modelo estuvo disfrutando del Mundial 2026, donde siguió de cerca los partidos de la selección argentina a lo largo del torneo.

Las vacaciones de Felipe Fort en Europa: Playa, paseos y nueva novia

Felipe Fort compartió una nueva publicación que rápidamente captó la atención de sus seguidores. Con un simple emoji de gato negro como pie de foto, mostró una imagen que transmite relajación y disfrute durante un viaje que todo indica se desarrolla en Europa. Aunque no detalló la ubicación exacta, las fotos reflejan un ambiente de verano, con luz natural y momentos distendidos que acompañaron cada segundo de la experiencia.

Felipe Fort y su nueva novia

En las imágenes, el empresario aparece acompañado de amigos, en un clima de camaradería que refuerza la idea de vacaciones compartidas. El entorno transmite la energía típica de un viaje europeo, con paseos, playa y actividades al aire libre. Sus seguidores destacaron el buen ánimo que proyecta, señalando lo relajado que se lo ve mientras disfruta de este tiempo lejos de Buenos Aires. Lo más comentado del post fue la presencia de una joven junto a él, lo que muchos interpretaron como la confirmación de su relación actual.

En este sentido, Felipe Fort aparece en actitud cercana y natural, lo suficiente como para que los comentarios se llenaran de mensajes sobre la identidad de la joven. Sin embargo, él optó por no dar detalles ni nombres, manteniendo el estilo reservado que suele caracterizar sus publicaciones más personales. Pero el comentario de Marta Fort terminó de aclarar lo que todos los seguidores del joven sospechaban sobre la nueva pareja.

Felipe Fort y su nueva novia

Felipe Fort confirmó su relación a través de imágenes desde Europa, donde se lo ve acompañado de su nueva pareja y amigos en un clima de vacaciones. La reacción de su hermana, Marta Fort, quien comentó que se enteró al mismo tiempo que el público, sumó un detalle llamativo a la publicación. El viaje muestra una combinación de descanso, paseos y momentos personales, dejando en claro el buen momento que vive el empresario.

VDV