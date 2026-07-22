Una por una, los mejores looks de Martita Fort durante el Mundial 2026

Marta Fort fue una de las celebridades que tuvo la posibilidad de viajar a Estados Unidos para cubrir el Mundial 2026. Ocupando el rol de corresponsal especial, y desplegando su personalidad más extravagante, el canal de streaming Blender apostó fuertemente por la influencer, quien se encargó de capturar el color de las calles, la intimidad de los hinchas y el detrás de escena de la fiesta del fútbol en sedes clave como Miami y Nueva Jersey.

En este contexto, el mayor desafío de la joven empresaria fue combinar la pasión popular con su imponente impronta personal y su lado más fashionista. Lejos de camuflarse en la marea albiceleste, encontró la manera perfecta de mantener intacto su característico estilo glam urbano al transformar la camiseta de la Selección Argentina mediante audaces cortes crop y sofisticados accesorios de alta costura, consolidando así una estética única en cada uno de sus looks.

Marta Fort

El glam y el lujo Y2K: Marta Fort y su comienzo en el Mundial 2026

Si hay una influencia de originalidad en la moda, entre las redes sociales, esa es Marta Fort. Con una vida alrededor del mundo, deja en claro que la sensualidad y lo glamouroso es parte esencial en su vida, y, en época de Mundial, esto no iba a desaparecer. Para anunciar su incorporación oficial como la corresponsal estrella de Blender, la influencer desplegó una propuesta estética imponente, a través de una jugada sesión de fotos de estilo Y2K. De esta manera, fusionó la pasión por la albiceleste con el lujo maximalista de la tendencia del nuevo milenio, poniendo como gran protagonista visual el rediseño de la camiseta oficial de Argentina.

Anudada a la cintura en formato crop, dejando a la vista un nudo decorado que le aportó frescura y dinamismo a la prenda deportiva, Fort optó por un look que fusionó el glam al mejor estilo Sharpay Evans y el athleisure tendencia de este último año. Para eso, combinó la camiseta con una pollera tableada blanca. Sin embargo, el verdadero factor diferencial y disruptivo llegó a través de los accesorios de alta gama.

Para combatir la sencillez del kit deportivo, sumó una suntuosa estola de piel sintética blanca sobre los hombros y un imponente collar de cadenas doradas en cascada que cubría todo su escote. Para combinar la joyería, en su mano izquierda, destacó una cartera acolchada dorada con cadenas metálicas, y, completando esta impronta opulenta, Martita lució unos elegantes zapatos de taco fino en tono oscuro con hebillas brillantes, mientras posaba pisando una pelota de fútbol con actitud desafiante, dando un guiño rotundo al tono de lo que sería su sofisticada cobertura en Estados Unidos.

El glam y el lujo Y2K: Marta Fort y su comienzo en el Mundial 2026

Marta Fort se sumó a la reversión de la camiseta: del crop top a la combinación de jean blanco y clásico

La fiebre mundialista instaló una de las tendencias más fuertes de la temporada, impulsada por las principales referentes de la moda urbana y la creatividad de los usuarios de las redes sociales. La reversión de la camiseta llegó para demostrar que la moda y el fútbol pueden mantener una comunicación, elevando el estilismo y la presencia para cada uno de los partidos. El fenómeno estilístico consiste en transformar la clásica casaca deportiva holgada en diferentes formatos, y uno de los más clásicos es el crop top ultra corto .

Marta Fort no dudó en sumarse a este furor durante su cobertura en los estadios, demostrando su capacidad para adaptar la pasión futbolera a los códigos del 'streetwear' más moderno y a su búsqueda sensual. Es por eso que eligió esta intervención, que deja al descubierto el abdomen, estilizando la silueta y otorgando una impronta marcadamente juvenil y audaz a una prenda tradicionalmente rígida. Para lucir esta tendencia masiva, se mantuvo en la comodidad de lo clásico, con un pantalón de jean clásico de tiro medio.

Pero, claramente manteniendo su capacidad de hacerlo diferente, su ojo también estuvo en los detalles y en sus atrevidos toques personales. La influencer sumó una dosis de folclore local al llevar una campera de Boca Juniors atada casualmente a la cintura. Además, para coronar la propuesta estival, Martita lució un sofisticado diseño de uñas 'nail art' en sintonía cromática con la selección y llevó su cabello rubio suelto con ondas naturales, consolidando un estilismo impecable y descontracturado.

Marta Fort se sumó a la reversión de la camiseta: del crop top a la combinación de jean blanco y clásico

Sin embargo, la versatilidad de la indumentaria deportiva no solo se ve en el diseño de la camiseta. Por el contrario, Marta Fort dejó en claro que una misma prenda puede transmitir vibras completamente diferentes según cómo se decida combinarla en la parte inferior. Para alentar a la Selección Argentina, la corresponsal de Blender optó por la impactante camiseta alternativa de color negro, que destaca por sus dinámicos detalles de llamas y firuletes en tonos azules y blancos, rompiendo con el clásico diseño tradicional.

En las distintas postales del partido, se pudo observar cómo la elección del pantalón transforma radicalmente el sentido estético del look. Al combinar la casaca oscura con un short de jean clásico en tono celeste, Martita logró una impronta sumamente urbana, relajada y fiel al estilo casual de los estadios. Pero, cuando lució la misma prenda junto a un pantalón blanco impecable, generó un contraste cromático nítido y sofisticado que elevó el outfit por completo, aportándole una cuota de frescura y luminosidad ideal para el verano estadounidense.

Marta Fort se sumó a la reversión de la camiseta: del crop top a la combinación de jean blanco y clásico

El peinado habla: los peinados que eligió Marta Fort para el Mundial

El estilismo en las tribunas de un evento masivo exige una planificación minuciosa donde la comodidad y la sofisticación deben convivir en perfecta armonía, sobre todo bajo las altas temperaturas estadounidenses. Es por eso que Marta Fort entendió a la perfección esta premisa durante su cobertura y demostró que el cabello es una herramienta clave para definir la personalidad de un outfit. Su rubio distintivo fue parte de la planeación de diferentes looks. En sus distintas apariciones en los estadios, entre dos propuestas sumamente estratégicas que se adaptaron al calor y a la intensidad de las jornadas de aliento.

Por un lado, la joven empresaria deslumbró con una trenza cosida alta, un peinado de estética marcadamente urbana y rejuvenecedora que despejó por completo su rostro y estilizó su cuello. La principal ventaja de este recogido estructurado es su durabilidad extrema, resistiendo intacto los saltos, los festejos y las ráfagas de viento de las tribunas sin perder prolijidad. Por otro lado, Martita también optó por llevar una media cola alta descontracturada, dejando la mitad de su melena rubia suelta con ondas naturales. Este peinado ofreció la ventaja de aportar un marco angelical y fresco a sus facciones, reteniendo el cabello frontal para evitar molestias en los ojos mientras mantenía una impronta sensual, fluida y muy fiel a la moda veraniega actual.

Pero su look más original, fue en la final del Mundial, y que superó los peinados y la reversión de la camiseta. Fort paralizó las redes sociales al sumarse a una de las corrientes estéticas más fuertes del 'streetwear' global: el estilo oversize 'no-pants'. En lugar de las clásicas prendas ajustadas, la influencer lució una codiciada camiseta retro de la Selección Argentina con el emblemático número 19. Al elegir una silueta holgada de talle grande que caía por debajo de la cadera, simulando un formato de vestido corto o pijama urbano, Martita generó un impacto visual absoluto, a pesar de sumarle un short blanco que se tapaba.

El peinado habla: los peinados que eligió Marta Fort para el Mundial

Los mejores looks de Martita Fort durante el Mundial 2026 la consolidó como una de las máximas referentes de la moda joven en el ámbito digital. A través de la pantalla de Blender, la influencer no solo cumplió con creces su rol de corresponsal, sino que transformó las tribunas de los estadios en una auténtica pasarela urbana, fusionando elementos de alta costura, joyas maximalistas y peinados estratégicos con las camisetas de la Selección Argentina, demostrando que la indumentaria deportiva puede ser sumamente sofisticada.

A.E