La increíble producción de fotos de Marta Fort estilo mundialista

Como lo hizo su padre, Marta Fort donde pisa deja marcada su huella. Modelo, influencer y heredera del emporio de chocolates, además de su costado fashionista se confesó una apasionada hincha de la Selección Argentina durante este Mundial de fútbol. Y, como para que no queden dudas, se vistió de “celeste y blanco” para alentar al equipo.

"Soy fan de la Argentina", aseguró Marta Fort.

La decisión clave de Marta Fort para el Mundial

“Voy a hacer base en Miami para vivir y contarles todo lo que pase durante estas semanas: la pasión argentina, los hinchas, los festejos y toda la locura mundialista”, aseguró Martita mezclando la camiseta del equipo con los toques elegantes, chic, y brillos que distinguen sus outfits.

La modelo e influencer armó su outfit fashionista “celeste y blanco” con su cuota de brillo y glam.

Decidida a dejar en claro su apoyo a su querido país e impactar con su estilismo, Marta Fort apostó a llevar su remera Adidas anudada en la cintura, creando un efecto “crop top”. La acompañó con una mini plisada blanca, bolso dorado, sandalias, collar dorado con cadenitas, aros de oro Chanel, anillos, piercings y hasta jugó con una estola blanca sobre sus hombros. A puro fanatismo y, también, todo el glam.