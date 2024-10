Benjamín Amadeo tomó la decisión de profundizar en su carrera como cantante y últimamente viene realizando una gran cantidad de shows o recitales que lo mantienen constantemente activo. Por otro lado, Agustina Lecouna está radicada en en Estados Unidos y allí lleva una vida totalmente lejana a lo que tiene que ver con la República Argentina. En este marco, cada uno está por su lado pero hay una cuestión familiar que los une y que muy pocas personas conocen al respecto: son parientes.

Cuál es el desconocido vínculo que une a Benjamín Amadeo y Agustina Lecouna

El músico y cantante, Benjamín Amadeo, tiene programado para octubre y noviembre shows por La Plata, Mar del Plata, Tandil, Canning, Haedo, San Isidro y Pilar, algo que demuestra lo tan activo que está en lo que a su carrera como artista respecta, mientras que la actriz, Agustina Lecouna, lleva una vida tranquila viviendo en Norteamérica aunque previamente también conoció y también residió en países como Chile y Bélgica.

Lo cierto es que ambos son exitosos en lo que hacen, motivo que no les permite reunirse muy seguido pero que si los tiene unido por el resto de la vida: son parientes y no muchas personas del ambiente del espectáculo y no muchos fanáticos conocen el lazo familiar que mantienen los dos artistas.

Benjamín Amadeo y Agustina Lecouna comparten la actuación, pero también la sangre que corre por sus venas debido a que son primos. No es una información que se conozca en demasía, pero ambos son familiares y eso los hace mantenerse unidos a pesar de la distancia que tengan por vivir y tener rumbos actuales totalmente distintos ya que él se inclinó por la música y cantar, y ella por la actuación y también por diferentes emprendimientos o vivir en otro país con todo lo que eso conlleva si se habla de adaptación, trabajo, idioma y familia.

El poco conocimiento de que Benjamín Amadeo y Agustina Lecouna son primos y familiares directos tiene que ver con que ambos no poseen muchas fotos juntos en redes sociales, plataformas digitales en las que no poseen interacciones y posteos juntos. Esto también va anexado a la lejanía y las carreras que actualmente ambos desarrollan: él siendo cantante y músico, realizando shows a lo largo de toda la República Argentina y ella viviendo en el exterior (Chile, Bélgica y Estados Unidos) también apostando por otro ritmo de vida y emprendimientos que puedan desarrollarse en la tierra en la actualmente habita que es Norteamérica.

