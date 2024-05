Morena Rial está esperando su segundo hijo y el equipo de Socios del Espectáculo aprovechó la oportunidad para entrevistarla en un mano a mano. Lo primero que le preguntaron fue por su relación con Jorge Rial.

Mientras espera la llegada de su bebé, en el ciclo que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares le preguntaron si su padre la ayudó a conseguir una vivienda ahora que está nuevamente embarazada.

Morena junto a Jorge Rial.

"¿Te consiguió tu papá un lugar para vivir hoy acá?", le consultaron al aire, a lo que la influencer respondió sin filtros en el programa de ElTrece: "No, todavía no. La verdad que no estoy en eso ahora".

Recordemos que recientemente, Jorge Rial explicó sobre los problemas económicos que tiene More Rial: "Eso es un tema que solucionaremos entre nosotros, no es para hablarlo públicamente", y aclaró en vivo: "Nadie tiene obligación de nada, sí tenemos responsabilidades, no obligaciones, eso es lo único. Pero ojalá que tenga un muy buen embarazo, lo que quiero es que esté bien ella".

Qué más dijo Jorge Rial sobre su vínculo con Morena Rial

El reconocido conductor se mostró muy contento por la noticia del embarazo de su hija. Recordemos que la joven ya eligió al padrino del bebé, que en este caso es su abogado Alejandro Cipolla.

Sobre su vínculo con Morena Rial, Jorge Rial explicó en Socios del Espectáculo: "Tenemos una cercanía con límites y responsabilidad, que me parece bien, se están curando un montón de heridas".

J.C.C