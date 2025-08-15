Lali Espósito sigue rompiendo los estereotipos y se vuelve furor en las redes sociales. En todos sus shows y en los diversos eventos donde participó, apareció luciendo unos lentes de sol únicos en su clase. La cantante se acercó aún más a la moda y lanzó su colección de la mano de Hardem Eyewear, una empresa nacional que buscó en cooperación con la artista demostrar la carrera que construyó a lo largo de los años. En tres días, se agotó el stock, y los fanáticos piden aún más.

Lali Espósito

Los lentes de Lali Espósito: precio de cada modelo

1. Majo

En todo momento, Lali Espósito demostró querer trabajar junto con todo lo que la hace una artista completa. Por eso, uno de los modelos de sus lentes lleva el nombre de su mamá. Majo C1 y C2 presenta un diseño sencillo y sofisticado, en negro con detalles dorados, basado en el estilo y la personalidad fresca y moderna de su más grande apoyo. Estos tienen el precio de $185.000 pesos argentinos cada uno.

Colección Majo / Créditos: Hardem Eyewear

2. Libra

Nacida el 10 de octubre, bajo el signo de libra, Lali decidió que uno de sus más cancheros lentes llevara el nombre de su signo zodiacal. El lente, en comparación con el anterior, es más sobrio, resaltando la conexión con las raíces, la esencia natural y elegante que comparte la artista con el diseño. Éste también tiene el precio de $185.000 pesos argentinos.

Colección Libra / Créditos: Hardem Eyewear

3. Villano

La elección del nombre hace referencia al homónimo de su gatito, y con éste se remite a su hogar, su familia. Es por eso que el diseño se asemeja mucho al de Majo, pero con una vuelta de tuerca más atrevido y llamativo. Estos lentes redefinen el estilo con autenticidad y fuerza, y se diferencian entre ellos por el uso del negro (C1) o del carey brillo (C2). Estos tienen el precio de $185.000 pesos argentinos cada uno.

Colección Villano / Créditos: Hardem Eyewear

4. Coco

El primer personaje que interpretó en la televisión argentina fue Coco, en la novela Rincón de Luz. A partir de ahí, surge un diseño que demuestra la versatilidad que Lali fue viviendo a lo largo de los años. El diseño de los lentes fusiona una combinación de estilo y comfort, con una variedad de dos colores opuestos. Estos tienen el precio de $195.000 pesos argentinos cada uno.

Colección Coco / Créditos: Hardem Eyewear

5. Legado

Si hay algo que cruza todas las épocas que vivió Lali como cantante, es su personalidad diva y extrovertida. Inspirado en esto, el diseño de "Legado" trae maxi-lentes que llaman la atención, demostrando que es una de las icónicas de la moda que marca tendencia. En diferentes colores, marca su paso por todos sus discos, desde los brillos de "Soy" hasta el rockero de "No vayas a atender cuando el demonio llama". Estos tienen el precio de $195.000 pesos argentinos cada uno.

Colección Legado / Créditos: Hardem Eyewear

6. Lali

Lali lleva su era más rockera a un diseño de lentes geométrico e ideal para los looks nocturnos e icónicos. El mismo explora diferentes colores, remarcando su carácter disruptivo y fuera de lo convencional, tal como ella. Con cristales en degradé y marcos que van del negro al rojo, estos tienen el precio de $195.000 pesos argentinos cada uno.

Colección Lali / Créditos: Hardem Eyewear

7. Groupie

Por último, la cantante hizo un diseño vanguardista y lleno de carácter en honor a todos esos fanáticos que la siguen acompañando con el correr de los años. Con un estilo casi galáctico, buscó llevar a los lentes esa personalidad salvaje y enérgica que tienen sus fans en todos los conciertos. Éste también tiene el precio de $195.000 pesos argentinos.

Colección Groupie / Créditos: Hardem Eyewear

De esta manera, Lali Espósito se involucró aún más en la industria fashionista, dejando su estilo único y su historia personal. “Cada prenda, cada outfit que elijo tiene un por qué y es parte de lo que quiero representar o busco expresar. Así me conquistó este proyecto, con la idea de llevar mi creatividad a nuevos espacios” señaló la cantante. Sin dudarlo, fueron un éxito y se agotaron en solo tres días desde su lanzamiento.

A.E