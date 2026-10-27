Así fue el cumpleaños 47 de Vanina Escudero: fiesta con las mujeres de su vida, familia y torta de frutillas

Vanina Escudero cumplió 47 años y compartió en sus redes sociales distintas imágenes de la celebración. La bailarina reunió en un álbum varios momentos de su cumpleaños, desde el saludo de sus hijos a la medianoche hasta las fotos con su familia y las amigas que forman parte de su vida.

Vanina Escudero celebró su cumpleaños 47

“Uno se construye con la gente que quiere y lo rodea. Gracias a mi familia, mis amigas y amigos por tanto. Agradezco mi vida”, escribió junto a las fotografías, en un mensaje en el que expresó su agradecimiento por las personas que la acompañaron en esta fecha especial.

Así comenzó el cumpleaños de Vanina Escudero

Uno de los momentos que Vanina Escudero destacó fue el saludo de sus hijos, Joaquina y Benicio, quienes se acercaron a verla cuando comenzó su cumpleaños. La bailarina compartió una imagen junto a ellos y les dedicó unas palabras que reflejaron su emoción por ese gesto: “Ellos me vinieron a saludar a las 00:00. Los amo”.

Así comenzó el cumpleaños de Vanina Escudero

La familia también tuvo su lugar en el álbum. En otra de las fotografías, la bailarina posó junto a su marido, Álvaro Navia, sus hijos, sus padres y su hermana, Silvina Escudero. Sobre esa imagen familiar, eligió una frase breve para expresar lo que significan para ella: “Mi vida”.

Las mujeres que acompañaron a Vanina Escudero en su cumpleaños

Las amigas también fueron protagonistas de las postales que compartió la bailarina. Entre ellas, mostró una foto con una mujer a la que conoció a través de la danza y con quien hoy comparte otra etapa: sus hijas también bailan juntas. “La vida hizo que nos conociéramos bailando y hoy nuestras hijas bailan juntas también”, contó Vanina Escudero al recordar ese vínculo.

Las mujeres que acompañaron a Vanina Escudero en su cumpleaños

Las mujeres que acompañaron a Vanina Escudero en su cumpleaños

Las mujeres que acompañaron a Vanina Escudero en su cumpleaños

En otras imágenes, posó con distintos grupos de amigas y destacó el lugar que ocupan en su vida. “Dame más de estas mamis”, escribió en una de las publicaciones. También definió a otro grupo como “De las bailarinas más talentosas y mejores personas” y acompañó una foto con otras mujeres con la frase “Parte de mi ADN en esta foto”. Las dedicatorias mostraron los diferentes vínculos que quiso celebrar en su cumpleaños.

La torta del cumpleaños de Vanina Escudero

Entre los detalles de la celebración, se destacó la torta decorada con frutillas y arándanos, con letras doradas que formaban la frase “Happy Birthday”. En otra de las imágenes, Vanina Escudero apareció sosteniendo el pastel, con una corona dorada con la misma inscripción y una vela encendida cerca de su rostro. Su hermana Silvina, también le dedicó un mensaje en los comentarios de la publicación: “Qué espectacular cumpleaños… y qué lindo posteo. Feliz cumple, India. Que este año la vida te llene más de eso que te hace feliz y te da paz. Forever together”, escribió.

La torta del cumpleaños de Vanina Escudero

Así, Vanina Escudero compartió una celebración marcada por los encuentros con su familia, sus hijos y las amigas que la acompañan desde distintas etapas de su vida. Un álbum en el que eligió mostrar tanto los momentos del cumpleaños como los vínculos que quiso agradecer al cumplir 47 años.