En estos últimos meses, Vanina y Silvina Escudero estuvieron en el foco de atención por una fuerte pelea que generó que ambas se distanciaran. En este contexto, salieron a la luz diferentes versiones sobre el motivo del altercado que tenía a las mediáticas hermanas como protagonistas. Pero recientemente la compañera de vida de Álvaro Navia dio una entrevista donde contó detalladamente este conflicto y también abordó la comentada situación en donde Denise Dumas estaba involucrada.

Silvina y Vanina Escudero

Los detalles sobre el conflicto de las hermanas Escudero

En los últimos meses, Vanina Escudero ha estado en el centro de varios escándalos mediáticos debido a su pelea con su hermana y con Denise Dumas, a quien le quitó el madrinazgo de su hija Joaquina. Si bien la rubia decidió no hablar sobre este tema para no agrandar el conflicto, recientemente en el programa Intrusos dio una nota para explicar cómo está el vínculo con su hermana y lo que en realidad ocurrió con su examiga.

Después de anunciar su participación en la obra teatral "Hermanos en llamas", Vanina habló sobre la reconciliación con su hermana, pero con la intención de no revelar muchos detalles: “Está bueno que algunos detalles se mantengan en privado”, comenzó explicando. Durante la entrevista fue consultada sobre si se comunicó con su hermana para saber cómo se encontraba de salud y ella respondió: “Sí, hablamos y está todo muy bien. Yo este año no di notas porque me parece que los temas no ameritaban”.

“Quiero dejar los detalles para nuestra intimidad, me parece que este año pasaron muchas cosas y está bueno preservar la familia, a la gente que es constante en tu vida. Con los detalles se generan rispideces y discusiones que no tienen sentido”, expresó.

Silvina y Vanina Escudero

Además, dijo que el motivo de la pelea con Silvina no se trataba de cuestiones monetarias y con firmeza dijo que todo que circulaban no se acercaban para nada a lo que pasó realmente, ya que nunca se dio a conocer la causa del distanciamiento.

“De todas las cosas que se dijeron, muchas no estuvieron buenas y no tienen que ver con la realidad. Entiendo que son las reglas del juego, pero a veces las cosas que se dicen son terribles y no sé de dónde nacen”, agregó.

En este sentido, ella también habló sobre su alejamiento con Denise y comentó: “Las decisiones de la vida de cada uno las toma cada una, nosotros decidimos sobre nosotros y no le hacemos mal a nadie. Entiendo que alguien se sienta mal y se pueden pedir disculpas”.

Denise Dumas y Vanina Escudero

“Para mí es un tema viejo, ya hace muchos años que no la veo. A mí me incomoda que se esté hablando de mis hijos en televisión, tanto a mí como a mi marido. Me parece que son niños y no está bueno abordarlos de esa manera”, explicó.

Para concluir el tema, aseguró que ella no quería dar a conocer en los medios el tema con la conductora y que le incomodaban las declaraciones que la conductora realizó en el último tiempo sobre la situación.

De esta manera, luego de varios meses rodeados de muchos rumores, Vanina Escudero habló sobre la pelea que atravesó en el pasado con su hermana y dejó en claro que su relación con Denise Dumas terminó hace años.

A.D