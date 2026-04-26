Así está hoy Benicio, el hijo de Vanina Escudero y Álvaro Navia: el antes y después a sus 12 años

Benicio, el hijo mayor de Vanina Escudero y Álvaro “Waldo” Navia, cumplió 12 años y su mamá decidió celebrarlo de una manera muy especial: con un emotivo recorrido por su crecimiento a lo largo del tiempo. A través de su cuenta de Instagram, la bailarina compartió una serie de fotos que reflejan el impactante antes y después de su hijo, desde sus primeros días como bebé hasta su presente en plena preadolescencia.

Vanina Escudero y su hijo Benicio

Así está hoy Benicio, el hijo mayor de Vanina Escudero y Álvaro Navia

En las imágenes que compartió Vanina Escudero se lo puede ver de bebé, en brazos de su mamá, con esa ternura tan característica de los primeros meses, y también en distintas etapas de su infancia: momentos de juegos, vacaciones en familia y celebraciones que marcaron su crecimiento. La secuencia culmina con postales actuales que dejan en evidencia cuánto cambió Benicio, ya convertido en un adolescente con rasgos definidos y una presencia que no pasa desapercibida.

Álvaro Navia y Vanina Escudero con sus hijos, Benicio y Joaquina

El contraste entre las primeras fotos y las más recientes sorprendió a sus seguidores, que rápidamente reaccionaron con mensajes de cariño y admiración por lo grande que está. Con el paso de los años, el hijo de la bailarina y el humorista no solo creció físicamente, sino que también se lo ve cada vez más seguro y con una personalidad que empieza a aflorar.

Así está hoy Benicio, el hijo de Vanina Escudero y Álvaro Navia

Junto a la publicación, la bailarina le dedicó un mensaje cargado de amor que resume el profundo vínculo que los une. “Celebro tu vida y la mía como mamá. ¡Feliz cumple Beni! Felices 12 años. ¡Sos mi orgullo y mi felicidad! ¡Te amo! ¡Por toda una vida juntos!”, escribió, dejando en claro la emoción que le genera ver a su hijo cumplir años.

Benicio y Vanina Escudero

Instalada desde hace tiempo en Mar del Plata junto a su familia, después de vivir varios años en Uruguay, Vanina Escudero suele compartir distintos momentos de su vida cotidiana en redes sociales. En este caso, la celebración de Benicio se convirtió en una oportunidad perfecta para mirar hacia atrás y recordar cada etapa vivida, pero también para destacar el presente de un chico que ya dejó atrás la niñez y comienza a transitar una nueva etapa.