Sol Pérez este lunes brilló en el panel del debate de Gran Hermano con un look que mezclaba el verde con el azul. La argentina se mostró con un vestido al cuerpo y cut out con transparencias que resaltaron por completo su figura.

La letrada que lleva su embarazo de forma glamourosa decidió compartir con sus seguidores una seguidilla de imágenes posando con su look impoluto. La esposa de Guido Tomas Mazzoni mostró su creciente panza de embarazada y dio cátedra sobre cómo lucirla.

Sol Pérez, embarazada y plena.

Cut out, con texturas y transparencias, el impactante look de Sol Pérez estando embarazada

La ex chica del clima de TyC Sports actualmente lleva una vida un poco más alejada de los flashes desde que se enteró que será madre primeriza junto a su novio Guido. Pero, esto no quita que siga disfrutando de exhibir su figura creando los outfits más intrépidos.

La reciente abogada se mostró ante sus seis millones de seguidores en Instagram con un look que contiene diferentes texturas. El vestido que eligió incorpora dos colores, el verde y el azul, así como también, cuenta con transparencias y tiras de flecos.

La argentina acompañó a su vestido con un maquillaje el cual fue realizado por Alan Elizalde. Con tonalidades neutras y labios terracota, la panelista de Gran Hermano optó hacer que su maquillaje le delegue su protagonismo al vestido. En su cabello portó un recogido hecho por Camilo Duranm que la elevó unos metros más con elegancia. Ondulado y conformando una especie de rodete, el cabello de la actriz desbordó glamour.

Sol Pérez lució un vestido con escote halter que dejaba ver sus hombros y una espalda descubierta. Por delante se veían los flecos y brillos en verde opaco mientras que por detrás brilló un azul Francia claro que la modelo dejó ver dándose vuelta y posando mientras sostenía su panza. El largo de vestido es hasta los tobillos y las transparencias fueron cubiertas por los flecos de un color u otro.

La modelo argentina demostró que su figura estando embarazada no la priva de crear looks sensuales y creativos de la mano de sus estilistas y peluqueros.

Asimismo, desde que comenzó el reality “que todo lo ve” se propuso innovar con su indumentaria más de lo usual siendo sus looks los más vistos del panel. Con un estilo cut out, con texturas y transparencias, el impactante look de Sol Pérez estando embarazada se robó todas las miradas de la noche en la última emisión del programa de Santiago del Moro este lunes 27 de enero.

C.G