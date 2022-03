Daddy Yankee anunció su retiro de la música

Daddy Yankee publicó hace instantes un video en su web y en las redes sociales donde anunció su retiro definitivo de la música.

El cantante de reggaeton comenzó diciendo: "Esta carrera que ha sido un maratón, al fin veo la meta. Ahora voy a disfrutar con todos ustedes lo que me han dado, lo que me han regalado. Este género la gente dice que yo lo hice mundial, pero fueron ustedes los que me dieron la llave para abrir las puertas para convertir este género en el más grande del mundo".

Más adelante, Daddy Yankee señaló: "Formalmente hoy anuncio mi retiro de la música, entregándoles mi mejor producción y mi mejor gira de conciertos. Y los voy a despedir celebrando estos 32 años de trayectoria con esta pieza de colección titulada: "Legendaddy".

"Me retiro con el mayor de los agradecimientos a mi público, a mis colegas, productores, radios, prensa, televisión, plataformas digitales y a ti que has estado conmigo desde la raíz, desde el principio del reggaeton".

Por último, el cantante afirmó: "Los amo con mi vida", y dejó saber que se viene una gran gira, la cual lamentablemente no incluye a La Argentina.

Daddy Yankee le envió un mensaje fogoso a Flor Vigna

Flor Vigna compartió un año atrás, un video bailando "Problema", el tema nuevo de Daddy Yankee, y este no dudó en elogiarla de inmediato. El artista musical reconoció la habilidad de la actriz a la hora de bailar su último lanzamiento.

"Mover las cachas con @daddyyankee . Problema", decía la grabación que la bailarina de 26 años publicó en su cuenta oficial de Instagram y luego se hizo viral las demás redes sociales.

Sus movimientos realizados en esta coreografía llamaron la atención del cantante internacional y a través de la cuenta de Twitter de una seguidora de la influencer, contestó: "Esa gata es #problema".