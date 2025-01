Luego de que Dakota Gotth denunciara penalmente a L-Gante por abuso sexual, la joven dio una fuerte entrevista en Corta por Lozano donde contó los duros detalles que podrían llevar al cantante preso.

La Justicia, por su parte, fue determinante y le puso una restricción de acercamiento perimetral y le dio a ella un botón antipánico, además de poner a su disposición un custodio policial.

L-Gante y Dakota Goth

Los duros detalles del testimonio de Dakota que podrían llevar a L-Gante preso

En las últimas horas, se volvió viral una grave denuncia que realizó Dakota contra L-Gante por abuso sexual. Tras la determinación de la Justicia, donde dispusieron una perimetral para el cantante, un botón antipánico y un custodio policial en la vivienda de la influencer, la joven rompió el silencio en Cortá por Lozano dando una fuerte entrevista.

“Estoy muy angustiada, me hace muy mal recordar todo esto. Está todo en la causa.. Nosotros viajamos para conocernos como amistad”, inició explicando Evelyn López sobre el viaje que ambos realizaron hacía Mar del Plata, en el que habría sucedido el abuso que derivó la denuncia.

Según su propio relato, todos los problemas iniciaron cuando ella decidió frenar las situaciones que él le exigía. “Yo le dije a él que lo acompañaba en una cuestión de amistad, no lo conocía”, siguió comentando todo lo que vivió entre los días domingo y jueves, todo el tiempo que duró el viaje a la costa.

Vero Lozano inquirió si ella no quería estar íntimamente con él, a lo que la joven inmediatamente comentó: “No, porque no lo conocía, no me atrae físicamente, buena onda y nada más”.

Ahora bien, Evelyn continuó explicando que su idea era ir solo en ámbito de amistad, pero que él le exigía y ponía mucha presión para que ella continuara con las cosas. “En el hotel fueron las peores situaciones. Cuando estábamos solos él se ponía muy intenso conmigo”, relató la joven con mucha angustia, a todo esto, ambos compartían la misma habitación, que habría sido alquilada por él.

L-Gante y Dakota Goth

Para el abogado de la influencer, Mariano Lizardo, no se trata solamente de un hecho de abuso, sino que hubo “dos hechos de abuso simple con facilitación al acceso de consumo de estupefacientes”. De manera que, si se logra probar los hechos que detalló la joven, sumado a las previas condenas del novio de Wanda Nara, podría terminar cumpliendo las condenas con prisión efectiva.

Los hechos que vivió Dakota Gotth y los duros detalles del testimonio, podrían llevar a L-Gante a la cárcel.