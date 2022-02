Dalma Maradona contó cuál es el nombre completo de sus hijas Roma y Azul

Dalma Maradona abrió la posibilidad de preguntas en Instagram Stories y comenzaron a llover los mensajes de sus seguidores, quienes le consultaron de todo.

La mayoría de las dudas rondaron sobre sus hijas Roma -de casi 3 años- y Azul que está en camino. Y, varias, coincidieron con el tema de los nombres de las pequeñas.

Dalma Maradona embarazada de Azul.

Dalma Maradona respondió sobre los nombres de sus hijas

Ante la consulta de si Roma tiene segundo nombre, Dalma Maradona respondió: "No! Y Azul tampoco va a tener!". Luego, otro seguidor le preguntó si decidieron poner los dos apellidos a sus hijas, a lo que la actriz contestó: "Obvio, los apellidos de mamá y papá". Entonces, los nombres de sus hijas serían: Roma Caldarelli Maradona y Azul Caldarelli Maradona.

Además, le preguntaron si habían barajado otros nombres y cómo se hubiese llamado si era varón. La hermana de Gianina Maradona contó: "Pensamos que era varón porque los primeros meses me sentía fatal (con Roma estuve perfecta) y esta fue la frase: 'Qué lástima que tengamos el nombre de nena elegido y sea varón (claramente de varón no teníamos).

También le consultaron si había elegido Azul por los colores de Boca y Gimnasia. "No específicamente pero podría recontra ser", dijo la hija de Diego Maradona.

Siguiendo por la misma línea, otro follower le preguntó si van a buscar al varón para llamarlo "Amarillo". Dalma Maradona se puso seria y aclaró: "Esta pregunta divertida la voy a usar para pedir para que no me pregunten si vamos a buscar el varón como si fuera algo obligatorio! Para nosotros no lo es! " Al rato, la actriz finalmente contestó: "No, no quiero. Y ahora me animo a decirlo", a otra pregunta sobre si quiere seguir teniendo hijos luego de Azul.

Dalma Maradona reveló cómo fue la decisión de tener otro hijo

En una entrevista con "Intrusos", reveló cómo fue la decisión de tener otro hijo, junto a su marido. "Es una hija muy buscada, como Roma", comenzó diciendo la actriz.

"Lo que me pasó es que dijimos 'bueno, este año busquemos tranqui, veamos que pasa' y quedé embarazada al toque, fue como muy rápido, pero feliz, siempre es una decisión tomada", reveló Dalma Maradona con respecto a cómo fue que decidió junto a su marido buscar un segundo hijo.

Evidentemente, Dalma Maradona y Andrés Caldarelli, charlaron la idea de agrandar la familia y decidieron que este año buscarían un hermanito para Roma, sorprendentemente Azul llegó más rápido de lo que creían, lo que los llenó de felicidad y emoción. Lo curioso es el segundo nombre que Andrés quiere ponerle a la bebé que viene en camino.

Dalma Maradona y Andrés Caldarelli.

Los últimos días se supo en las redes que Andrés quiere que su hija se llame Azul Yoro, haciendo referencia al club de sus amires, Boca Junios, que suele denominarse "Azul y Oro", sin embargo, Dalma Maradona dice que no va a suceder, ya que no hay necesidad de castigarla de esa forma con ese segundo nombre.

"Eso no va a pasar, yo soy muy de Boca igual, pero me parece que no hay que castigarla de esa manera, se está formando un grupo de todos aguantando esa moción, pero no", aseguró Dalma Maradona evidenciando que a pesar de ser de Boca, no está de acuerdo con la sugerencia de su marido.

Con respecto al anuncio en el programa de radio donde trabaja, Dalma Maradona reconoció que le pareció el mejor lugar para hacerlo, ya que sus compañeros la vienen bancando desde hace tiempo con todas las situaciones difíciles que le tocaron atravesar, y es por eso que anunció ahí su embarazo.